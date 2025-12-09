Из приземлившегося "Союза МС-27" эвакуировали космонавтов

Российские космонавты за время миссии провели 42 научных эксперимента. В частности, во время пересменки с экипажем "Союза МС-28" они вывели четырнадцатое поколение потомков мух, которые появились на МКС – первое поколение принесли насекомые, которых "Союз МС-27" доставил в апреле.

Кроме того, Рыжиков и Зубрицкий провели два выхода в открытый космос 16 и 28 октября. В ходе первого они установили на Многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука" аппаратуры "Экран-М" для проведения эксперимента МЛЭ (Молекулярно-лучевая эпитаксия) по выращиванию в открытом космосе полупроводников.