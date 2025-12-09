Рейтинг@Mail.ru
Из приземлившегося "Союза МС-27" эвакуировали космонавтов - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
08:59 09.12.2025 (обновлено: 10:17 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/ms-27-2060727402.html
Из приземлившегося "Союза МС-27" эвакуировали космонавтов
Из приземлившегося "Союза МС-27" эвакуировали космонавтов - РИА Новости, 09.12.2025
Из приземлившегося "Союза МС-27" эвакуировали космонавтов
Участники поисково-спасательной операции эвакуировали российских космонавтов Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого и американского астронавта Джонни Кима из... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T08:59:00+03:00
2025-12-09T10:17:00+03:00
наука
земля
роскосмос
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060742877_48:0:1308:709_1920x0_80_0_0_3e9e6692d7867e2d0a9e2483b44a20ba.jpg
https://ria.ru/20251209/tort-2060712604.html
https://ria.ru/20251017/kosmos-2048754442.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060742877_298:0:1243:709_1920x0_80_0_0_849b928b70a918f75f254ec830d6fead.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, роскосмос, космос - риа наука
Наука, Земля, Роскосмос, Космос - РИА Наука
Из приземлившегося "Союза МС-27" эвакуировали космонавтов

Из приземлившегося в Казахстане "Союза МС-27" эвакуировали космонавтов

© "Роскосмос"Эвакуация приземлившегося в Казахстане экипажа корабля "Союз МС-27"
Эвакуация приземлившегося в Казахстане экипажа корабля Союз МС-27 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© "Роскосмос"
Эвакуация приземлившегося в Казахстане экипажа корабля "Союз МС-27"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Участники поисково-спасательной операции эвакуировали российских космонавтов Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого и американского астронавта Джонни Кима из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-27", на котором они вернулись с Международной космической станции (МКС), трансляцию посадки ведет "Роскосмос".
Российские космонавты за время миссии провели 42 научных эксперимента. В частности, во время пересменки с экипажем "Союза МС-28" они вывели четырнадцатое поколение потомков мух, которые появились на МКС – первое поколение принесли насекомые, которых "Союз МС-27" доставил в апреле.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Для возвращающегося на Землю экипажа "Союз МС-27" на МКС приготовили торт
Вчера, 05:15
Возвращавшийся тогда на Землю корабль "Союз МС-26" вернул космических мух, а учёные продолжили эту линию, причём седьмое поколение было получено тоже в космосе - в ходе полета биоспутника "Бион-М" №2 в августе-сентябре. Четырнадцатое поколение мух вернется на "Союзе МС-28".
Кроме того, Рыжиков и Зубрицкий провели два выхода в открытый космос 16 и 28 октября. В ходе первого они установили на Многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука" аппаратуры "Экран-М" для проведения эксперимента МЛЭ (Молекулярно-лучевая эпитаксия) по выращиванию в открытом космосе полупроводников.
Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Российские космонавты завершили работу в открытом космосе
17 октября, 02:30
 
НаукаЗемляРоскосмосКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала