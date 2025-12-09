Из приземлившегося "Союза МС-27" эвакуировали космонавтов

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Участники поисково-спасательной операции эвакуировали российских космонавтов Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого и американского астронавта Джонни Кима из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-27", на котором они вернулись с Международной космической станции (МКС), трансляцию посадки ведет "Роскосмос".
Российские космонавты за время миссии провели 42 научных эксперимента. В частности, во время пересменки с экипажем "Союза МС-28" они вывели четырнадцатое поколение потомков мух, которые появились на МКС – первое поколение принесли насекомые, которых "Союз МС-27" доставил в апреле.
Возвращавшийся тогда на Землю корабль "Союз МС-26" вернул космических мух, а учёные продолжили эту линию, причём седьмое поколение было получено тоже в космосе - в ходе полета биоспутника "Бион-М" №2 в августе-сентябре. Четырнадцатое поколение мух вернется на "Союзе МС-28".
Кроме того, Рыжиков и Зубрицкий провели два выхода в открытый космос 16 и 28 октября. В ходе первого они установили на Многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука" аппаратуры "Экран-М" для проведения эксперимента МЛЭ (Молекулярно-лучевая эпитаксия) по выращиванию в открытом космосе полупроводников.
