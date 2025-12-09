https://ria.ru/20251209/mrt-2060909648.html
Новый магнитно-резонансный томограф заработал в подмосковной больнице
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В отделении лучевой диагностики Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) начал работать новый аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
"С начала года в подмосковных медучреждениях начали работу семь новых аппаратов МРТ на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей. В том числе сегодня заработал новый магнитно-резонансный томограф в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. На его закупку было направлено более 307 миллионов рублей", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства также добавил, что всего с начала года в институте ввели в работу четыре единицы тяжелой медицинской техники: новый аппарат МРТ и три рентгенодиагностических комплекса.
Исследование на новом томографе проводится бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) и по направлению лечащего врача. Записаться на диагностику можно единым способом для всех медучреждений региона: по телефону службы 122, через инфоматы в поликлиниках, с помощью чат-бота "Денис" в мессенджерах Telegram и MAX, а также через региональный портал госуслуг "Здоровье".