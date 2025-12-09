Рейтинг@Mail.ru
Новый магнитно-резонансный томограф заработал в подмосковной больнице
17:46 09.12.2025 (обновлено: 19:24 09.12.2025)
Новый магнитно-резонансный томограф заработал в подмосковной больнице
В отделении лучевой диагностики Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) начал работать новый... РИА Новости, 09.12.2025
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Telegram
Новый магнитно-резонансный томограф заработал в подмосковной больнице

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В отделении лучевой диагностики Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) начал работать новый аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
"С начала года в подмосковных медучреждениях начали работу семь новых аппаратов МРТ на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей. В том числе сегодня заработал новый магнитно-резонансный томограф в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. На его закупку было направлено более 307 миллионов рублей", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства также добавил, что всего с начала года в институте ввели в работу четыре единицы тяжелой медицинской техники: новый аппарат МРТ и три рентгенодиагностических комплекса.
Исследование на новом томографе проводится бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) и по направлению лечащего врача. Записаться на диагностику можно единым способом для всех медучреждений региона: по телефону службы 122, через инфоматы в поликлиниках, с помощью чат-бота "Денис" в мессенджерах Telegram и MAX, а также через региональный портал госуслуг "Здоровье".
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевTelegram
 
 
