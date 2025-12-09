Число поездок по картам "Тройка" в автобусах "Мострансавто" выросло на 20%

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. С начала года пассажиры "Мострансавто" совершили более 40,5 миллиона поездок по карте "Тройка" (тариф "Кошелек"), это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.

В будние дни с помощью этой карты в Подмосковье совершается в среднем более 110 тысяч поездок. Лидером по их количеству стал муниципальный автобусный перевозчик (МАП) №11 в Балашихе — свыше 6,1 миллиона операций. На втором месте МАП №1 в Люберцах (более 6 миллионов), а на третьем — маршруты МАП №9 в Долгопрудном (свыше 4,7 миллиона).

В пресс-службе напомнили, что карта "Тройка" предоставляет скидку на проезд, которая растет в зависимости от количества поездок в течение месяца. После десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а начиная с 51-й поездки достигает максимума в 35%.

Помимо "Тройки", оплатить проезд в автобусах "Мострансавто" можно банковской картой, транспортной картой "Стрелка" или социальной картой.