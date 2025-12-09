Рейтинг@Mail.ru
Число поездок по картам "Тройка" в автобусах "Мострансавто" выросло на 20% - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:05 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/mostransavto-2060884510.html
Число поездок по картам "Тройка" в автобусах "Мострансавто" выросло на 20%
Число поездок по картам "Тройка" в автобусах "Мострансавто" выросло на 20% - РИА Новости, 09.12.2025
Число поездок по картам "Тройка" в автобусах "Мострансавто" выросло на 20%
С начала года пассажиры "Мострансавто" совершили более 40,5 миллиона поездок по карте "Тройка" (тариф "Кошелек"), это на 20% больше, чем за аналогичный период... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T17:05:00+03:00
2025-12-09T17:05:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
люберцы
мострансавто
балашиха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911726779_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9e358ca5616b154ba10e28b7e21907aa.jpg
https://ria.ru/20251209/bazar-2060838198.html
https://ria.ru/20251209/meropriyatie--2060852967.html
московская область (подмосковье)
люберцы
балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911726779_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_830df40e35b5873b82f1077d26266f30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), люберцы, мострансавто, балашиха
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Мострансавто, Балашиха
Число поездок по картам "Тройка" в автобусах "Мострансавто" выросло на 20%

Пассажиры "Мострансавто" совершили более 40,5 млн поездок с начала года

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкТранспортная карта "Тройка"
Транспортная карта Тройка - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Транспортная карта "Тройка" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. С начала года пассажиры "Мострансавто" совершили более 40,5 миллиона поездок по карте "Тройка" (тариф "Кошелек"), это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Елочный базар - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Почти 180 елочных базаров откроют в Подмосковье к праздникам
Вчера, 14:59
В будние дни с помощью этой карты в Подмосковье совершается в среднем более 110 тысяч поездок. Лидером по их количеству стал муниципальный автобусный перевозчик (МАП) №11 в Балашихе — свыше 6,1 миллиона операций. На втором месте МАП №1 в Люберцах (более 6 миллионов), а на третьем — маршруты МАП №9 в Долгопрудном (свыше 4,7 миллиона).
Наибольшее количество операций зафиксировано на маршрутах, обслуживаемых автотранспортными предприятиями в Балашихе, Люберцах и Долгопрудном. Лидером стал МАП №11 в Балашихе — более 6,1 миллиона поездок.
В пресс-службе напомнили, что карта "Тройка" предоставляет скидку на проезд, которая растет в зависимости от количества поездок в течение месяца. После десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а начиная с 51-й поездки достигает максимума в 35%.
Помимо "Тройки", оплатить проезд в автобусах "Мострансавто" можно банковской картой, транспортной картой "Стрелка" или социальной картой.
"Компания "Мострансавто" обслуживает более 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ее парк насчитывает свыше 5 тысяч автобусов, которые ежедневно перевозят более 1,5 миллиона пассажиров.
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Мероприятие "Парки. Сказки. Торжество" пройдет в парках Московской области
Вчера, 15:43
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыМострансавтоБалашиха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала