Более 140 миллионов рублей на помощь участникам СВО перевели москвичи

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 140 миллионов рублей на помощь участникам специальной военной операции перевели москвичи, собранные средства направляют на закупку техники для военнослужащих и предметов первой необходимости для жителей новых и приграничных территорий, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Москвичи перечислили свыше 140 миллионов рублей на сайте городской программы лояльности "Миллион призов" в поддержку участников специальной военной операции и на оказание гуманитарной помощи жителям новых и приграничных территорий России. Собранные средства направляют на закупку снаряжения и техники для военнослужащих, а также на приобретение медикаментов, продуктов, стройматериалов и предметов первой необходимости для жителей новых и приграничных территорий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители столицы направляют баллы, которые получают за участие в электронных проектах "Активный гражданин", "Город идей", "Наш город", "Электронный дом". Москвичи могут переводить от 500 до 5 тысяч городских баллов неограниченное количество раз. Они превращаются в реальную помощь: один балл равен одному рублю.

"Благотворительная инициатива появилась в августе 2024 года на сайте городской программы лояльности "Миллион призов", она была поддержана фондом "Народный фронт. Все для победы!" и другими общественными организациями. Собранные средства направляют на закупку снаряжения и техники для военнослужащих (бронежилетов, теплой зимней одежды, средств наблюдения и автомобилей), а также на приобретение медикаментов, продуктов, стройматериалов и предметов первой необходимости для жителей новых и приграничных территорий", - уточняется в сообщении.

Сообщается, что для того, чтобы сделать пожертвование, потребуется авторизоваться на сайте "Миллион призов" с помощью Mos ID и в разделе "Поощрения" найти категорию "Благотворительность". Далее следует выбрать карточку фонда, указать сумму пожертвования и нажать "Оформить заказ". Баллы автоматически спишутся с личного счета пользователя, а их денежный эквивалент будет перечислен в выбранную организацию. Дополнительную информацию о некоммерческих партнерах городской программы лояльности также можно найти в разделе "Благотворительность".

"Каждое пожертвование подтверждается персональным промокодом. Он доступен в разделе "Заказы" личного кабинета на сайте городской программы лояльности. Чтобы отследить перевод баллов в адрес выбранного фонда, нужно перейти на сайт организации по ссылке, размещенной в описании карточки фонда. Далее открыть соответствующий реестр пожертвований, указать период для сверки и с помощью поиска найти свой промокод. Его наличие подтверждает, что фонд получил пожертвование. Данные в реестрах обновляются ежемесячно", - говорится в сообщении.