Более 140 миллионов рублей на помощь участникам СВО перевели москвичи - РИА Новости, 09.12.2025
Надежные люди
 
11:56 09.12.2025
Более 140 миллионов рублей на помощь участникам СВО перевели москвичи
Более 140 миллионов рублей на помощь участникам СВО перевели москвичи
россия
Более 140 миллионов рублей на помощь участникам СВО перевели москвичи

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 140 миллионов рублей на помощь участникам специальной военной операции перевели москвичи, собранные средства направляют на закупку техники для военнослужащих и предметов первой необходимости для жителей новых и приграничных территорий, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Москвичи перечислили свыше 140 миллионов рублей на сайте городской программы лояльности "Миллион призов" в поддержку участников специальной военной операции и на оказание гуманитарной помощи жителям новых и приграничных территорий России. Собранные средства направляют на закупку снаряжения и техники для военнослужащих, а также на приобретение медикаментов, продуктов, стройматериалов и предметов первой необходимости для жителей новых и приграничных территорий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жители столицы направляют баллы, которые получают за участие в электронных проектах "Активный гражданин", "Город идей", "Наш город", "Электронный дом". Москвичи могут переводить от 500 до 5 тысяч городских баллов неограниченное количество раз. Они превращаются в реальную помощь: один балл равен одному рублю.
"Благотворительная инициатива появилась в августе 2024 года на сайте городской программы лояльности "Миллион призов", она была поддержана фондом "Народный фронт. Все для победы!" и другими общественными организациями. Собранные средства направляют на закупку снаряжения и техники для военнослужащих (бронежилетов, теплой зимней одежды, средств наблюдения и автомобилей), а также на приобретение медикаментов, продуктов, стройматериалов и предметов первой необходимости для жителей новых и приграничных территорий", - уточняется в сообщении.
Сообщается, что для того, чтобы сделать пожертвование, потребуется авторизоваться на сайте "Миллион призов" с помощью Mos ID и в разделе "Поощрения" найти категорию "Благотворительность". Далее следует выбрать карточку фонда, указать сумму пожертвования и нажать "Оформить заказ". Баллы автоматически спишутся с личного счета пользователя, а их денежный эквивалент будет перечислен в выбранную организацию. Дополнительную информацию о некоммерческих партнерах городской программы лояльности также можно найти в разделе "Благотворительность".
"Каждое пожертвование подтверждается персональным промокодом. Он доступен в разделе "Заказы" личного кабинета на сайте городской программы лояльности. Чтобы отследить перевод баллов в адрес выбранного фонда, нужно перейти на сайт организации по ссылке, размещенной в описании карточки фонда. Далее открыть соответствующий реестр пожертвований, указать период для сверки и с помощью поиска найти свой промокод. Его наличие подтверждает, что фонд получил пожертвование. Данные в реестрах обновляются ежемесячно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благотворительный фонд "Народный фронт. Все для победы!" оказывает поддержку военнослужащим на передовой, а также жителям новых и приграничных территорий, пострадавшим от боевых действий и попавшим в трудную жизненную ситуацию.
