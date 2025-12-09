Рейтинг@Mail.ru
В Москве проверили более 200 тысяч сварных соединений
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:26 09.12.2025
В Москве проверили более 200 тысяч сварных соединений
В Москве проверили более 200 тысяч сварных соединений
Более 200 тысяч сварных соединений проверили на газопроводах Москвы за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 09.12.2025
В Москве проверили более 200 тысяч сварных соединений

© Depositphotos.com / KzenonСварщик за работой
Сварщик за работой - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Depositphotos.com / Kzenon
Сварщик за работой. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 200 тысяч сварных соединений проверили на газопроводах Москвы за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Обеспечение надежности и безопасности системы газоснабжения столицы - одна из приоритетных задач комплекса городского хозяйства Москвы. С 2015 года специалисты проверили более 200 тысяч сварных соединений на газопроводах города. Свыше 155 тысяч стальных швов осмотрели рентгеновским методом и более 45 тысяч полиэтиленовых и стальных соединений обследовали с помощью ультразвука", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты АО "Мосгаз" используют самоходные рентген-системы, цифровые анализаторы и мобильные лаборатории для того, чтобы проводить работы оперативно и незамедлительно исправлять любые отклонения от нормы.
Краснопресненский путепровод в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Москве отремонтировали Краснопресненский путепровод
