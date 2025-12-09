В Москве проверили более 200 тысяч сварных соединений

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 200 тысяч сварных соединений проверили на газопроводах Москвы за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Обеспечение надежности и безопасности системы газоснабжения столицы - одна из приоритетных задач комплекса городского хозяйства Москвы. С 2015 года специалисты проверили более 200 тысяч сварных соединений на газопроводах города. Свыше 155 тысяч стальных швов осмотрели рентгеновским методом и более 45 тысяч полиэтиленовых и стальных соединений обследовали с помощью ультразвука", - говорится в сообщении.