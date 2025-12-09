https://ria.ru/20251209/moskva-2060846335.html
В Москве проверили более 200 тысяч сварных соединений
В Москве проверили более 200 тысяч сварных соединений - РИА Новости, 09.12.2025
В Москве проверили более 200 тысяч сварных соединений
Более 200 тысяч сварных соединений проверили на газопроводах Москвы за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосгаз
москва
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 200 тысяч сварных соединений проверили на газопроводах Москвы за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Обеспечение надежности и безопасности системы газоснабжения столицы - одна из приоритетных задач комплекса городского хозяйства Москвы. С 2015 года специалисты проверили более 200 тысяч сварных соединений на газопроводах города. Свыше 155 тысяч стальных швов осмотрели рентгеновским методом и более 45 тысяч полиэтиленовых и стальных соединений обследовали с помощью ультразвука", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты АО "Мосгаз" используют самоходные рентген-системы, цифровые анализаторы и мобильные лаборатории для того, чтобы проводить работы оперативно и незамедлительно исправлять любые отклонения от нормы.