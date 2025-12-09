В Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Академический" на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Модернизировали газорегуляторный пункт "Академический", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Академический и Гагаринский", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.

"В рамках проекта установили современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью более 1,6 тысячи кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. Дополнительно обновили подводящие газопроводы", - рассказал Бирюков.