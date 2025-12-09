Рейтинг@Mail.ru
В Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:13 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/moskva-2060761067.html
В Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт
В Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт - РИА Новости, 09.12.2025
В Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт
Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Академический" на юго-западе столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T11:13:00+03:00
2025-12-09T11:13:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
мосгаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564092567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20f1de3f50160137c0495708cbaad7d3.jpg
https://ria.ru/20251209/moskva-2060739177.html
https://realty.ria.ru/20251209/dorogi-2060501087.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564092567_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3ce27e4bf4f5d1897422d0d0b491a3df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз
В Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт

На юго-западе Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт

© "Мосгаз"Модернизация газорегуляторного пункта в Москве
Модернизация газорегуляторного пункта в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© "Мосгаз"
Модернизация газорегуляторного пункта в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Академический" на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Модернизировали газорегуляторный пункт "Академический", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Академический и Гагаринский", - отметил Бирюков.
Краснопресненский путепровод в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Москве отремонтировали Краснопресненский путепровод
Вчера, 10:04
Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.
"В рамках проекта установили современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью более 1,6 тысячи кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. Дополнительно обновили подводящие газопроводы", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
Дорога с автомобильным мостом через реку Раменка - продление Мосфильмовской улицы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Неразрывная паутина: как московские дороги делают безопасными
Вчера, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМосгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала