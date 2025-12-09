В Москве отремонтировали Краснопресненский путепровод

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Краснопресненского (Ваганьковского) путепровода, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Этот путепровод был построен более 60 лет назад, он проходит над железнодорожными путями Смоленского направления Московской железной дороги, соединяет Беговую улицу и Хорошевское шоссе с улицей 1905 года.

"Сооружению был необходим капитальный ремонт из-за коррозии арматуры балок пролетных строений, нарушений гидроизоляции и частичного разрушения конструкций деформационных швов. Весь комплекс запланированных работ выполнен в полном объеме, по путепроводу запущено движение автотранспорта", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что для обеспечения безопасности мероприятий использовались специальные вспомогательные сооружения и устройства, которые поддерживали конструкцию.

"В рамках проекта заменили 180 железобетонных балок и более 220 метров деформационных швов, выполнили переустройство 60 стоек опор и замену 360 опорных частей, отремонтировали устои мостового сооружения, увеличили подмостовой габарит почти на полметра. На путепроводе заменили асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров общей площадью около 10,2 тысячи квадратных метров, оборудовали энергоэффективные фонари, обновили лестничные сходы, установили барьерные и перильные ограждения, выполнили гранитную облицовку", - рассказал Бирюков.