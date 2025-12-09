Рейтинг@Mail.ru
В Москве отремонтировали Краснопресненский путепровод - РИА Новости, 09.12.2025
Москва - РИА Новости, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:04 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/moskva-2060739177.html
В Москве отремонтировали Краснопресненский путепровод
В Москве отремонтировали Краснопресненский путепровод - РИА Новости, 09.12.2025
В Москве отремонтировали Краснопресненский путепровод
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Краснопресненского (Ваганьковского) путепровода, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T10:04:00+03:00
2025-12-09T10:04:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844453584_0:382:2962:2048_1920x0_80_0_0_d6dfcc264720372cea062d2ea71fc3dc.jpg
https://ria.ru/20251130/himki-2058702976.html
москва
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве отремонтировали Краснопресненский путепровод

Капитальный ремонт Краснопресненского путепровода завершили в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
Краснопресненский путепровод в Москве
Краснопресненский путепровод в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Краснопресненский путепровод в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Краснопресненского (Ваганьковского) путепровода, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Этот путепровод был построен более 60 лет назад, он проходит над железнодорожными путями Смоленского направления Московской железной дороги, соединяет Беговую улицу и Хорошевское шоссе с улицей 1905 года.
"Сооружению был необходим капитальный ремонт из-за коррозии арматуры балок пролетных строений, нарушений гидроизоляции и частичного разрушения конструкций деформационных швов. Весь комплекс запланированных работ выполнен в полном объеме, по путепроводу запущено движение автотранспорта", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что для обеспечения безопасности мероприятий использовались специальные вспомогательные сооружения и устройства, которые поддерживали конструкцию.
"В рамках проекта заменили 180 железобетонных балок и более 220 метров деформационных швов, выполнили переустройство 60 стоек опор и замену 360 опорных частей, отремонтировали устои мостового сооружения, увеличили подмостовой габарит почти на полметра. На путепроводе заменили асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров общей площадью около 10,2 тысячи квадратных метров, оборудовали энергоэффективные фонари, обновили лестничные сходы, установили барьерные и перильные ограждения, выполнили гранитную облицовку", - рассказал Бирюков.
Он напомнил, что за последние 13 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
В Химках капитально отремонтируют дорогу на улице Центральной - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Химках капитально отремонтируют дорогу на улице Центральной
30 ноября, 10:07
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
