На юго-западе Москвы загорелись бытовки в строительном городке

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бытовки загорелись в строительном городке на юго-западе Москвы, эвакуированы около 90 человек, сообщает столичный главк МЧС России.

"На улице Поляны в строительном городке происходит горение двухъярусных бытовок. До прибытия пожарно-спасательных подразделений помещения покинули порядка 90 человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало. Пожар удалось оперативно локализовать.