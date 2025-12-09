https://ria.ru/20251209/moskva-2060714174.html
На юго-западе Москвы загорелись бытовки в строительном городке
Бытовки загорелись в строительном городке на юго-западе Москвы, эвакуированы около 90 человек, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 09.12.2025
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС: на юго-западе Москвы загорелись бытовки, эвакуированы 90 человек