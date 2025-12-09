Рейтинг@Mail.ru
На юго-западе Москвы загорелись бытовки в строительном городке
05:47 09.12.2025 (обновлено: 05:53 09.12.2025)
На юго-западе Москвы загорелись бытовки в строительном городке
На юго-западе Москвы загорелись бытовки в строительном городке
Бытовки загорелись в строительном городке на юго-западе Москвы, эвакуированы около 90 человек, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 09.12.2025
москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юго-западе Москвы загорелись бытовки в строительном городке

МЧС: на юго-западе Москвы загорелись бытовки, эвакуированы 90 человек

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бытовки загорелись в строительном городке на юго-западе Москвы, эвакуированы около 90 человек, сообщает столичный главк МЧС России.
"На улице Поляны в строительном городке происходит горение двухъярусных бытовок. До прибытия пожарно-спасательных подразделений помещения покинули порядка 90 человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало. Пожар удалось оперативно локализовать.
Уточняется, что на месте работают 53 сотрудника и 15 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.
Москва
 
 
