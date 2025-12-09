Второй пакет мер против мошенников включит детские сим-карты

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Второй пакет мер против онлайн- и телефонных мошенников включает детские сим-карты со встроенным родительским контролем: родителям не нужно будет подавать дополнительные заявления для защиты детей от нежелательного контента, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.