Второй пакет мер против мошенников включит детские сим-карты

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Второй пакет мер против онлайн- и телефонных мошенников включает детские сим-карты со встроенным родительским контролем: родителям не нужно будет подавать дополнительные заявления для защиты детей от нежелательного контента, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
Глава Минцифры России Максут Шадаев 5 ноября сообщил, что министерство вводит детские сим-карты, которые будут оформляться с согласия родителей. Он отметил, что взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления.
"Пакет также предусматривает введение детских сим-карт. Новые правила дадут родителям возможность защитить детей от нежелательного контента без необходимости подачи дополнительных заявлений", - сказал Григоренко, чьи слова передает его аппарат.
Ранее во вторник в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что сейчас обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, на подходе и третий.
Россиян предупредили о мошенничестве с "совместным фото"
6 декабря, 13:59