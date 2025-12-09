Рейтинг@Mail.ru
Второй пакет мер против мошенников включит детские сим-карты - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 09.12.2025 (обновлено: 20:33 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/moshenniki-2060954306.html
Второй пакет мер против мошенников включит детские сим-карты
Второй пакет мер против мошенников включит детские сим-карты - РИА Новости, 09.12.2025
Второй пакет мер против мошенников включит детские сим-карты
Второй пакет мер против онлайн- и телефонных мошенников включает детские сим-карты со встроенным родительским контролем: родителям не нужно будет подавать... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T20:23:00+03:00
2025-12-09T20:33:00+03:00
общество
россия
дмитрий григоренко
максут шадаев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/73/1563367327_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_892d8195642f534afa7cff3266e9627c.jpg
https://ria.ru/20251206/moshenniki-2060303206.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/73/1563367327_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_642a2013c350052d65b71ee2ce64a017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий григоренко, максут шадаев, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко, Максут Шадаев, Владимир Путин
Второй пакет мер против мошенников включит детские сим-карты

Новые меры против мошенников включат детские сим-карты с родительским контролем

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСИМ-карты
СИМ-карты - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
СИМ-карты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Второй пакет мер против онлайн- и телефонных мошенников включает детские сим-карты со встроенным родительским контролем: родителям не нужно будет подавать дополнительные заявления для защиты детей от нежелательного контента, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
Глава Минцифры России Максут Шадаев 5 ноября сообщил, что министерство вводит детские сим-карты, которые будут оформляться с согласия родителей. Он отметил, что взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления.
"Пакет также предусматривает введение детских сим-карт. Новые правила дадут родителям возможность защитить детей от нежелательного контента без необходимости подачи дополнительных заявлений", - сказал Григоренко, чьи слова передает его аппарат.
Ранее во вторник в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что сейчас обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, на подходе и третий.
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Россиян предупредили о мошенничестве с "совместным фото"
6 декабря, 13:59
 
ОбществоРоссияДмитрий ГригоренкоМаксут ШадаевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала