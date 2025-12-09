https://ria.ru/20251209/moshenniki-2060808437.html
Нижегородский студент передал мошенникам деньги родителей в мешке для обуви
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек – РИА Новости.
Студент из Нижнего Новгорода передал телефонным мошенникам более 1,6 миллиона рублей, принадлежавших его родителям, сложив деньги в мешок для обуви, сообщает
МВД региона.
Восемнадцатилетний студент обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщив, что разговаривал с неизвестными по телефону, которые представлялись сотрудниками различных служб. В ходе общения они убедили его передать имеющиеся в квартире деньги для последующего "декларирования" курьеру, с которым необходимо встретиться по определённому адресу.
"Молодой человек завернул родительские деньги в мешок для обуви, а после убрал их в рюкзак, как ему велели собеседники. Подготовленный свёрток он передал курьеру, с которыми встретился в назначенном месте. Только спустя время юноша понял, что его обманули. Общий материальный ущерб составил 1 669 000 рублей", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ
(мошенничество). Сотрудники полиции проводят следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.