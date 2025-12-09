Нижегородский студент передал мошенникам деньги родителей в мешке для обуви

Восемнадцатилетний студент обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщив, что разговаривал с неизвестными по телефону, которые представлялись сотрудниками различных служб. В ходе общения они убедили его передать имеющиеся в квартире деньги для последующего "декларирования" курьеру, с которым необходимо встретиться по определённому адресу.

"Молодой человек завернул родительские деньги в мешок для обуви, а после убрал их в рюкзак, как ему велели собеседники. Подготовленный свёрток он передал курьеру, с которыми встретился в назначенном месте. Только спустя время юноша понял, что его обманули. Общий материальный ущерб составил 1 669 000 рублей", - говорится в сообщении.