Рейтинг@Mail.ru
Нижегородский студент передал мошенникам деньги родителей в мешке для обуви - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 09.12.2025 (обновлено: 13:44 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/moshenniki-2060808437.html
Нижегородский студент передал мошенникам деньги родителей в мешке для обуви
Нижегородский студент передал мошенникам деньги родителей в мешке для обуви - РИА Новости, 09.12.2025
Нижегородский студент передал мошенникам деньги родителей в мешке для обуви
Студент из Нижнего Новгорода передал телефонным мошенникам более 1,6 миллиона рублей, принадлежавших его родителям, сложив деньги в мешок для обуви, сообщает... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:43:00+03:00
2025-12-09T13:44:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155942/93/1559429320_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_207c6119e3926b96f46068db74e74449.jpg
https://ria.ru/20251209/moshenniki-2060700016.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155942/93/1559429320_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2109e717327005bf6b650441510e6945.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
Нижегородский студент передал мошенникам деньги родителей в мешке для обуви

Нижегородский студент передал мошенникам 1,6 млн руб родителей в мешке для обуви

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек – РИА Новости. Студент из Нижнего Новгорода передал телефонным мошенникам более 1,6 миллиона рублей, принадлежавших его родителям, сложив деньги в мешок для обуви, сообщает МВД региона.
Восемнадцатилетний студент обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщив, что разговаривал с неизвестными по телефону, которые представлялись сотрудниками различных служб. В ходе общения они убедили его передать имеющиеся в квартире деньги для последующего "декларирования" курьеру, с которым необходимо встретиться по определённому адресу.
"Молодой человек завернул родительские деньги в мешок для обуви, а после убрал их в рюкзак, как ему велели собеседники. Подготовленный свёрток он передал курьеру, с которыми встретился в назначенном месте. Только спустя время юноша понял, что его обманули. Общий материальный ущерб составил 1 669 000 рублей", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции проводят следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Мошенники распространяют приложения для обмана таксистов и курьеров
Вчера, 01:32
 
ПроисшествияНижний НовгородРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала