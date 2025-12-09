Рейтинг@Mail.ru
Мошенники распространяют приложения для обмана таксистов и курьеров
01:32 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/moshenniki-2060700016.html
Мошенники распространяют приложения для обмана таксистов и курьеров
Мошенники распространяют приложения для обмана таксистов и курьеров - РИА Новости, 09.12.2025
Мошенники распространяют приложения для обмана таксистов и курьеров
Мошенники стали распространять вредоносные приложения для обмана таксистов и курьеров, замаскированные под таксометр для отслеживания стоимости заказов при... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T01:32:00+03:00
2025-12-09T01:32:00+03:00
технологии, евгений егоров
Технологии, Евгений Егоров
Мошенники распространяют приложения для обмана таксистов и курьеров

РИА Новости: мошенники распространяют приложения для обмана таксистов и курьеров

Мужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мошенники стали распространять вредоносные приложения для обмана таксистов и курьеров, замаскированные под таксометр для отслеживания стоимости заказов при высоком спросе или радар для обнаружения камер - они позволяют похищать деньги с банковских счетов пользователей и оформлять на них кредиты, рассказали РИА Новости в компании F6.
"Компания F6, ведущий разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала новую схему мошенников, которую используют против водителей такси и доставщиков. Под видом приложений-радаров коэффициентов для такси злоумышленники распространяют через мессенджеры вредоносное ПО, которое позволяет похищать деньги с банковских счетов пользователей и оформлять на них кредиты", - сказали в компании.
Для того, чтобы привлечь жертв, злоумышленники обещают пользователям приложения выгодные преимущества: например, якобы их сервис может показывать спрос в любом интересующем районе и не только на тариф "эконом", но и на другие. Они распространяют такие "сервисы" в профильных группах таксистов и каналах в мессенджерах. После того, как пользователь установит приложение, ему предлагают ввести данные банковской карты для "бесплатной подписки" - но вместо этого мошенники похищают деньги с банковского счёта, оформляют микрозаймы или кредиты.
"Злоумышленники могут завладеть заемными средствами, получив доступ к онлайн-банкингу или мобильному банку пользователя. Функционал вредоносного приложения позволяет перехватывать коды из SMS, с их помощью злоумышленники незаметно для пользователя подключаются к аккаунту в онлайн-банке и выполняют необходимые для оформления кредита запросы", - объяснил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров.
Специалисты F6 также обнаружили другое приложение для обмана водителей - оно распространяется через рекламу в соцсетях и обещает предупреждать о постах ДПС и камерах фиксации нарушений ПДД, пробках, авариях и дорожных работах. А тем, кто установит программу в течение 72 часов, обещают перевести на карту 1000 рублей. Если жертва перейдет по ссылке, то попадет в Telegram-канал - в постах указывается, что тот, кто сразу установит файл, получит 90 дней "бесплатной VIP-подписки". Эти действия направлены на то, чтобы в руках злоумышленников оказались банковские данные жертвы и доступ к счетам.
Отмечается, что скам-группа применяет эту схему обмана с 14 октября 2025 года, она использует для распространения вредоносных программ как минимум девять Telegram-каналов. Средняя сумма, похищенная мошенниками у пользователей, составляет 11,2 тысячи рублей.
"Киберпреступные группировки постоянно находятся в поиске новых схем обмана, даже если старые хорошо работают, и разрабатывают профильные сценарии под конкретные категории пользователей. На этот раз в опасной зоне оказались таксисты, доставщики, курьеры и обычные автолюбители", - отметил Егоров.
Эксперты советуют россиянам не переходить по ссылкам от незнакомых контактов, загружать приложения только c официальных сайтов, например, с сайта магазина приложений, а также следить за теми правами, которые запрашивают сервисы.
