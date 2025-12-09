Рейтинг@Mail.ru
Молдавский депутат предупредил о последствиях закрытия школ в селах - РИА Новости, 09.12.2025
15:22 09.12.2025
Молдавский депутат предупредил о последствиях закрытия школ в селах
Молдавский депутат предупредил о последствиях закрытия школ в селах - РИА Новости, 09.12.2025
Молдавский депутат предупредил о последствиях закрытия школ в селах
Политика министерства образования Молдавии по закрытию школ в небольших населенных пунктах приводит к тому, что родители вынуждены переезжать вместе с детьми, а РИА Новости, 09.12.2025
в мире, молдавия, кишинев, игорь додон
В мире, Молдавия, Кишинев, Игорь Додон
Молдавский депутат предупредил о последствиях закрытия школ в селах

Односталко: политика властей Молдавии по закрытию школ приводит к вымиранию сел

© Sputnik / Mihai CarausУченики на уроке в школе в Молдавии
Ученики на уроке в школе в Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Ученики на уроке в школе в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Политика министерства образования Молдавии по закрытию школ в небольших населенных пунктах приводит к тому, что родители вынуждены переезжать вместе с детьми, а эти села вымирают, заявил депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Владимир Односталко.
Сторонники Партии социалистов вместе с депутатами парламента и городскими советниками собрались во вторник перед зданием министерства образования в Кишиневе, выступая против инициативы по закрытию 73 школ.
Ученики на уроке в школе в Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Молдавская оппозиция потребовала не показывать школьникам фильм про Сибирь
4 июня, 15:02
«
"Давайте представим, что будет с селами, в которых закрыли школы. Молодая семья смотрит, чтобы в первую очередь в селе была поликлиника, хотя бы медпункт, школа. Вместо этого родители увозят детей за границу, а села вымирают", - заявил Односталко на митинге.
По его словам, власти Молдавии снова обманули своих избирателей, обещая во время предвыборной кампании расширять возможности для детей и молодежи, а не закрывать учебные заведения.
"За время правления партии "Действие и солидарность" с карты Молдавии почти исчезли более 60 сел, в них остались пара десятков жителей. Теперь еще 73 населенных пункта можно вычеркнуть, без сел там не останется жителей. Если мы и дальше будем молчать, то ситуация станет только хуже", - подчеркнул депутат.
Ранее министр образования Дан Перчун выступил с инициативой о преобразовании небольших школ. Часть из них прекратится в детские сады, часть - будет обучать только начальные классы, остальные - будут подвергнуты оптимизации. Мера затронет около 1328 учеников и 6% учебных заведений.
Ранее глава Соцпартии, экс-президент Игорь Додон заявил, что социалисты начинают серию антиправительственных протестов, чтобы привлечь внимание властей к проблема рядовых граждан. Он призвал представителей других оппозиционных сил поддержать эту инициативу.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Чебан объяснил, почему число детей в кишиневских школах выросло на четверть
8 декабря, 23:57
 
В миреМолдавияКишиневИгорь Додон
 
 
