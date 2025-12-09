https://ria.ru/20251209/moldaviya-2060844532.html
Молдавский депутат предупредил о последствиях закрытия школ в селах
Политика министерства образования Молдавии по закрытию школ в небольших населенных пунктах приводит к тому, что родители вынуждены переезжать вместе с детьми, а РИА Новости, 09.12.2025
Односталко: политика властей Молдавии по закрытию школ приводит к вымиранию сел
КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Политика министерства образования Молдавии по закрытию школ в небольших населенных пунктах приводит к тому, что родители вынуждены переезжать вместе с детьми, а эти села вымирают, заявил депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Владимир Односталко.
Сторонники Партии социалистов вместе с депутатами парламента и городскими советниками собрались во вторник перед зданием министерства образования в Кишиневе
"Давайте представим, что будет с селами, в которых закрыли школы. Молодая семья смотрит, чтобы в первую очередь в селе была поликлиника, хотя бы медпункт, школа. Вместо этого родители увозят детей за границу, а села вымирают", - заявил Односталко на митинге.
По его словам, власти Молдавии
снова обманули своих избирателей, обещая во время предвыборной кампании расширять возможности для детей и молодежи, а не закрывать учебные заведения.
"За время правления партии "Действие и солидарность" с карты Молдавии почти исчезли более 60 сел, в них остались пара десятков жителей. Теперь еще 73 населенных пункта можно вычеркнуть, без сел там не останется жителей. Если мы и дальше будем молчать, то ситуация станет только хуже", - подчеркнул депутат.
Ранее министр образования Дан Перчун выступил с инициативой о преобразовании небольших школ. Часть из них прекратится в детские сады, часть - будет обучать только начальные классы, остальные - будут подвергнуты оптимизации. Мера затронет около 1328 учеников и 6% учебных заведений.
Ранее глава Соцпартии, экс-президент Игорь Додон
заявил, что социалисты начинают серию антиправительственных протестов, чтобы привлечь внимание властей к проблема рядовых граждан. Он призвал представителей других оппозиционных сил поддержать эту инициативу.