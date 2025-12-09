Молдавский депутат предупредил о последствиях закрытия школ в селах

КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Политика министерства образования Молдавии по закрытию школ в небольших населенных пунктах приводит к тому, что родители вынуждены переезжать вместе с детьми, а эти села вымирают, заявил депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Владимир Односталко.

"Давайте представим, что будет с селами, в которых закрыли школы. Молодая семья смотрит, чтобы в первую очередь в селе была поликлиника, хотя бы медпункт, школа. Вместо этого родители увозят детей за границу, а села вымирают", - заявил Односталко на митинге.

"За время правления партии "Действие и солидарность" с карты Молдавии почти исчезли более 60 сел, в них остались пара десятков жителей. Теперь еще 73 населенных пункта можно вычеркнуть, без сел там не останется жителей. Если мы и дальше будем молчать, то ситуация станет только хуже", - подчеркнул депутат.