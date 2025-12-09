Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии оппозиция обвинила правительство в гибридной войне - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/moldaviya-2060775563.html
В Молдавии оппозиция обвинила правительство в гибридной войне
В Молдавии оппозиция обвинила правительство в гибридной войне - РИА Новости, 09.12.2025
В Молдавии оппозиция обвинила правительство в гибридной войне
Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) под предлогом борьбы с гибридной войной пытается закрыть рты всем несогласным в Молдавии, заявил один из лидеров РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:02:00+03:00
2025-12-09T12:02:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cd6105cecf5461073515f177b31d1b.jpg
https://ria.ru/20251209/genprokuror-2060742353.html
https://ria.ru/20251208/moldaviya-2060640369.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aec08ee100e154bdc4b5b788ef67dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул
В Молдавии оппозиция обвинила правительство в гибридной войне

Чебан: правящая партия Молдавии пытается закрыть рты всем несогласным

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) под предлогом борьбы с гибридной войной пытается закрыть рты всем несогласным в Молдавии, заявил один из лидеров оппозиционного блока "Альтернатива" Илие Чебан.
"О бесконечной лжи правительства ПДС в так называемой борьбе с "гибридной войной". Всё, что не относится к ПДС и каким-либо образом критикует деятельность ПДС, является "гибридной войной" — так квалифицируются все граждане, не согласные с ПДС. Даже новый закон, запрещающий депутатам выступать с трибуны парламента, — это мера правительства в так называемой борьбе с "гибридной войной", - заявил Чебан на брифинге.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
У власти в Молдавии находятся коррупционеры, считает экс-генпрокурор
Вчера, 10:15
По его словам, сама партия "Действие и солидарность" не стесняется распространять заведомо ложную информацию, например, о конкурентах в рамках избирательной кампании.
"Мы наблюдаем лишь манипуляции и ложную информацию, которые вбрасывались и вбрасываются в публичное пространство против оппозиции — ПДС и поддерживаемыми СМИ, которые оставались зависимыми из-за предоставляемых субсидий, грантов или страха быть закрытыми", - подчеркнул Чебан.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Молдавии оппозиция обвинила власти в давлении на независимость СМИ
8 декабря, 17:43
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала