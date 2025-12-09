В Молдавии оппозиция обвинила правительство в гибридной войне

КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) под предлогом борьбы с гибридной войной пытается закрыть рты всем несогласным в Молдавии, заявил один из лидеров оппозиционного блока "Альтернатива" Илие Чебан.

"О бесконечной лжи правительства ПДС в так называемой борьбе с "гибридной войной". Всё, что не относится к ПДС и каким-либо образом критикует деятельность ПДС, является "гибридной войной" — так квалифицируются все граждане, не согласные с ПДС. Даже новый закон, запрещающий депутатам выступать с трибуны парламента, — это мера правительства в так называемой борьбе с "гибридной войной", - заявил Чебан на брифинге.

По его словам, сама партия "Действие и солидарность" не стесняется распространять заведомо ложную информацию, например, о конкурентах в рамках избирательной кампании.

"Мы наблюдаем лишь манипуляции и ложную информацию, которые вбрасывались и вбрасываются в публичное пространство против оппозиции — ПДС и поддерживаемыми СМИ, которые оставались зависимыми из-за предоставляемых субсидий, грантов или страха быть закрытыми", - подчеркнул Чебан.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул , в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России , против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.