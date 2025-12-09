В Молдавии оппозиция обвинила правительство в гибридной войне

КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) под предлогом борьбы с гибридной войной пытается закрыть рты всем несогласным в Молдавии, заявил один из лидеров оппозиционного блока "Альтернатива" Илие Чебан.
"О бесконечной лжи правительства ПДС в так называемой борьбе с "гибридной войной". Всё, что не относится к ПДС и каким-либо образом критикует деятельность ПДС, является "гибридной войной" — так квалифицируются все граждане, не согласные с ПДС. Даже новый закон, запрещающий депутатам выступать с трибуны парламента, — это мера правительства в так называемой борьбе с "гибридной войной", - заявил Чебан на брифинге.
По его словам, сама партия "Действие и солидарность" не стесняется распространять заведомо ложную информацию, например, о конкурентах в рамках избирательной кампании.
"Мы наблюдаем лишь манипуляции и ложную информацию, которые вбрасывались и вбрасываются в публичное пространство против оппозиции — ПДС и поддерживаемыми СМИ, которые оставались зависимыми из-за предоставляемых субсидий, грантов или страха быть закрытыми", - подчеркнул Чебан.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.