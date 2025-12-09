https://ria.ru/20251209/moldavija-2060745804.html
В Молдавии отменят компенсации за дорогую электроэнергию
В Молдавии отменят компенсации за дорогую электроэнергию - РИА Новости, 09.12.2025
В Молдавии отменят компенсации за дорогую электроэнергию
Власти Молдавии решили прекратить выплачивать гражданам компенсации за высокий тариф на электроэнергию, поскольку перестали получать финансирование от ЕС на эти РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T10:28:00+03:00
2025-12-09T10:28:00+03:00
2025-12-09T10:28:00+03:00
в мире
молдавия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251203/moldaviya-2059619938.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, евросоюз
В мире, Молдавия, Евросоюз
В Молдавии отменят компенсации за дорогую электроэнергию
В Молдавии отменят выплаты за дорогое электричество из-за отсутствия помощи ЕС
КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Власти Молдавии решили прекратить выплачивать гражданам компенсации за высокий тариф на электроэнергию, поскольку перестали получать финансирование от ЕС на эти цели, заявил премьер-министр республики Александр Мунтяну.
Жители Молдавии
с ноября 2022 года получают компенсации из-за того, что на фоне кризиса значительно выросли тарифы на энергоресурсы. Получатели компенсаций делятся на категории в зависимости от степени уязвимости.
"Компенсации - это была помощь ЕС
. И изначально было ясно, что она не может длиться бесконечно. Нам прямо сказали: "Мы помогаем вам смягчить этот тяжелый первоначальный шок, но это не может продолжаться бесконечно, вы должны найти внутренние решения", - заявил Мунтяну журналистам, комментируя решение министерства труда и соцзащиты прекратить выплаты.
Ранее глава министерства труда и соцзащиты Наталья Плугарь сообщила, что последние выплаты компенсаций будут в ноябре и декабре этого года. На фоне этого в прошлый четверг оппозиционная Партия социалистов провела акцию протеста перед зданием Минсоцтруда. Участники манифестации потребовали отставки министра.