В Молдавии отменят компенсации за дорогую электроэнергию

КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Власти Молдавии решили прекратить выплачивать гражданам компенсации за высокий тариф на электроэнергию, поскольку перестали получать финансирование от ЕС на эти цели, заявил премьер-министр республики Александр Мунтяну.

Ранее глава министерства труда и соцзащиты Наталья Плугарь сообщила, что последние выплаты компенсаций будут в ноябре и декабре этого года. На фоне этого в прошлый четверг оппозиционная Партия социалистов провела акцию протеста перед зданием Минсоцтруда. Участники манифестации потребовали отставки министра.