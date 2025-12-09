"Союз МС-27" с космонавтами из России отстыковался от МКС

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Корабль "Союз МС-27", на котором российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонни Ким возвращаются на Землю, отстыковался от Международной космической станции, трансляцию возвращения ведет "Роскосмос".

Согласно материалам госкорпорации, включение двигательной установки корабля на торможение запланировано в 7.10 мск. После этого "Союз МС-27" начнет сход с орбиты, войдет в плотные слои атмосферы и разделится на отсеки примерно в 7.38 мск. Приземление спускаемого аппарата с экипажем ожидается в 8.04 мск в 146 километрах юго-восточнее Жезказгана в казахстанской степи.