https://ria.ru/20251209/mks-2060711059.html
"Союз МС-27" с космонавтами из России отстыковался от МКС
"Союз МС-27" с космонавтами из России отстыковался от МКС - РИА Новости, 09.12.2025
"Союз МС-27" с космонавтами из России отстыковался от МКС
Корабль "Союз МС-27", на котором российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонни Ким возвращаются на Землю,... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T04:46:00+03:00
2025-12-09T04:46:00+03:00
2025-12-09T04:46:00+03:00
наука
земля
байконур (город)
сергей рыжиков (космонавт)
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013153724_0:250:3072:1978_1920x0_80_0_0_65baf0306e138adfadf06a8babba27a8.jpg
https://ria.ru/20251127/mks-2058062114.html
земля
байконур (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013153724_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_469862780dc14a65945ef5646b3fdcb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, байконур (город), сергей рыжиков (космонавт), роскосмос
Наука, Земля, Байконур (город), Сергей Рыжиков (космонавт), Роскосмос
"Союз МС-27" с космонавтами из России отстыковался от МКС
"Союз МС-27" с космонавтами Рыжиковым и Зубрицким отстыковался от МКС
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Корабль "Союз МС-27", на котором российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонни Ким возвращаются на Землю, отстыковался от Международной космической станции, трансляцию возвращения ведет "Роскосмос".
Согласно материалам госкорпорации, включение двигательной установки корабля на торможение запланировано в 7.10 мск. После этого "Союз МС-27" начнет сход с орбиты, войдет в плотные слои атмосферы и разделится на отсеки примерно в 7.38 мск. Приземление спускаемого аппарата с экипажем ожидается в 8.04 мск в 146 километрах юго-восточнее Жезказгана в казахстанской степи.
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур
8 апреля 2025 года в 8.47 мск. В 11.58 мск в этот же день "Союз МС-27" причалил к МКС. Для командира корабля Рыжикова новая миссия стала уже третьим космическим полетом. В ходе первых двух он провел на орбите 358 суток. Зубрицкий и Ким отправились в космос в тот день впервые.