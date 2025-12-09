Рейтинг@Mail.ru
Суд утвердил пожизненный срок серийному маньяку-душителю Миргороду
09:57 09.12.2025
Суд утвердил пожизненный срок серийному маньяку-душителю Миргороду
Суд утвердил пожизненный срок серийному маньяку-душителю Миргороду
Московский городской суд признал законным пожизненный срок маньяка-душителя Владимира Миргорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. РИА Новости, 09.12.2025
Суд утвердил пожизненный срок серийному маньяку-душителю Миргороду

Суд признал законным пожизненный срок серийному маньяку-душителю Миргороду

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Московский городской суд признал законным пожизненный срок маньяка-душителя Владимира Миргорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Приговор районного суда в части наказания оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — говорится в релизе.
Для Миргорода это уже второй приговор к пожизненному заключению. Первый ему вынесли в 2012 году за убийства и изнасилования 15 женщин и одного подростка.
Маньяк действовал в 2002-2004 годах в Москве и Подмосковье. Как установило следствие, он знакомился с жертвами, предлагая подвезти их или вместе выпить. Затем он нападал на них, насиловал и душил предметами их одежды. Убитых Миргород оставлял на местах преступлений, тело одной из женщин сбросил в водоем, тела еще двух после удушения сжег, чтобы скрыть следы изнасилования.
Одной из женщин удалось выжить — прохожие нашли ее после того, как Миргород попытался ее зарезать и бросил умирать в лесополосе. Выжившая опознала преступника по фотографии и дала подробные показания.
Миргород сознался в убийствах, но отрицал совершение изнасилований, утверждая, что все сексуальные контакты происходили по согласию сторон.
В 2024 году при изучении дел прошлых лет лет выявилось совпадение генетического профиля с ДНК Миргорода в еще пяти убийствах. Маньяк признал вину и в этих эпизодах.
