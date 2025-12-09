Суд утвердил пожизненный срок серийному маньяку-душителю Миргороду

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Московский городской суд признал законным пожизненный срок маньяка-душителя Владимира Миргорода, Московский городской суд признал законным пожизненный срок маньяка-душителя Владимира Миргорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

"Приговор районного суда в части наказания оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — говорится в релизе.

Для Миргорода это уже второй приговор к пожизненному заключению. Первый ему вынесли в 2012 году за убийства и изнасилования 15 женщин и одного подростка.

Маньяк действовал в 2002-2004 годах в Москве и Подмосковье. Как установило следствие, он знакомился с жертвами, предлагая подвезти их или вместе выпить. Затем он нападал на них, насиловал и душил предметами их одежды. Убитых Миргород оставлял на местах преступлений, тело одной из женщин сбросил в водоем, тела еще двух после удушения сжег, чтобы скрыть следы изнасилования.

Одной из женщин удалось выжить — прохожие нашли ее после того, как Миргород попытался ее зарезать и бросил умирать в лесополосе. Выжившая опознала преступника по фотографии и дала подробные показания.

Миргород сознался в убийствах, но отрицал совершение изнасилований, утверждая, что все сексуальные контакты происходили по согласию сторон.