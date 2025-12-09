Минобороны рассказало о совместном патрулировании ракетоносцев России и КНР

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95мс ВКС России и бомбардировщики Хун-6к ВВС НОАК провели патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вернулись на аэродромы после завершения, сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2025 год и не направлено против третьих стран.