Минобороны рассказало о совместном патрулировании ракетоносцев России и КНР
Минобороны рассказало о совместном патрулировании ракетоносцев России и КНР - РИА Новости, 09.12.2025
Минобороны рассказало о совместном патрулировании ракетоносцев России и КНР
Стратегические ракетоносцы Ту-95мс ВКС России и бомбардировщики Хун-6к ВВС НОАК провели патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вернулись на аэродромы РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:02:00+03:00
2025-12-09T18:02:00+03:00
2025-12-09T18:05:00+03:00
россия
китай
восточно-китайское море
тихий океан
воздушно-космические силы россии
народно-освободительная армия китая
россия, китай, восточно-китайское море, тихий океан, воздушно-космические силы россии, народно-освободительная армия китая
Минобороны рассказало о совместном патрулировании ракетоносцев России и КНР
МО РФ: ракетоносцы РФ и КНР вернулись на аэродромы после патрулирования