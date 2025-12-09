Стало известно, сколько лотерейных миллионеров появилось в России

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более тысячи лотерейных миллионеров появилось в России с начала этого года, при этом крупнейшие выигрыши в 1 миллиард рублей и в 307 миллионов достались жителям Сахалинской и Тамбовской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".