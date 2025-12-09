Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, сколько лотерейных миллионеров появилось в России
04:03 09.12.2025
Стало известно, сколько лотерейных миллионеров появилось в России
Стало известно, сколько лотерейных миллионеров появилось в России
Более тысячи лотерейных миллионеров появилось в России с начала этого года, при этом крупнейшие выигрыши в 1 миллиард рублей и в 307 миллионов достались жителям
2025
Стало известно, сколько лотерейных миллионеров появилось в России

РИА Новости: в РФ с начала года появилось больше тысячи лотерейных миллионеров

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более тысячи лотерейных миллионеров появилось в России с начала этого года, при этом крупнейшие выигрыши в 1 миллиард рублей и в 307 миллионов достались жителям Сахалинской и Тамбовской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"За этот период (январь-ноябрь 2025 года - ред.) в России благодаря "Столото" появилось 1 108 новых лотерейных миллионеров. Это на 7,9% больше, чем годом ранее, когда за тот же период появилось 1 027 лотерейных миллионеров. В среднем за прошедшие месяцы 2025 года появлялось около 100 новых миллионеров в месяц или около трех миллионеров в день", - рассказали в компании.
Там также напомнили о рекордном выигрыше в рамках розыгрыша "Новогодний миллиард": 1 января 2025 года 1 000 000 200 рублей жителю Сахалинской области принес 1 604-й тираж. При этом восьмой розыгрыш "Новогоднего миллиарда" стал рекордным по общей сумме выигрышей в одном тираже среди российских гослотерей: среди участников было разыграно 3 652 173 987 рублей, выигрышными стали 11 920 044 билета.
На втором месте по величине выигрыша стал суперприз в 307 010 350 рублей. Его разыграли в 10 854-м тираже лотереи "Спортлото "4 из 20", а обладателем стал житель Тамбовской области. Этот выигрыш стал шестым по величине среди крупнейших суперпризов, разыгранных в этой лотерее с 2014 года.
На третьем месте по величине расположился суперприз в лотерее "Охота" - в январе житель Московской области выиграл 285 280 449 рублей, а на четвертом - февральский выигрыш жителя Сахалинской области в "Забаве от Русского лото" в 144 140 520 рублей. "В августе был разыгран рекордный для российских моментальных лотерей приз в 120 000 000 рублей", - добавили в компании.
С 2014 года все лотереи в России - государственные, их организаторами являются Минфин РФ и Минспорт РФ, а проводятся они под надзором ФНС России.
