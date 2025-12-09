https://ria.ru/20251209/mid-2060950838.html
Россия остается полноправным членом Арктического совета, заявили в МИД
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. РФ остается полноправным членом Арктического совета, все решения организации должны учитывать подходы Москвы, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
"Российская Федерация остается полноправным членом Арктического совета
, и все решения организации по-прежнему принимаются на основе консенсуса с обязательным учетом наших подходов, которые мы на системной основе доносим до наших западных коллег", - сказал он, выступая на XV международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".
Как отметил Масленников, российская сторона ведет достаточно активный диалог с датским председательством и секретариатом организации, добиваясь восстановления полноценного сотрудничества в ее рамках. При этом дипломат подчеркнул, что на этом направлении просматриваются позитивные подвижки.
"Российская Федерация сохраняет неизменную нацеленность на развитие взаимовыгодного и прагматичного международного сотрудничества в высоких широтах. Руководствуясь необходимостью решения стоящих перед нашей страной задач на севере мы открыты к взаимодействию со всеми конструктивно настроенными партнерами. Безусловно, это относится и к западным странам, когда и если они осознают необходимость вернуться к равноправному диалогу с нами", - подчеркнул он.