Россия остается полноправным членом Арктического совета, заявили в МИД - РИА Новости, 09.12.2025
20:00 09.12.2025
Россия остается полноправным членом Арктического совета, заявили в МИД
Россия остается полноправным членом Арктического совета, заявили в МИД - РИА Новости, 09.12.2025
Россия остается полноправным членом Арктического совета, заявили в МИД
РФ остается полноправным членом Арктического совета, все решения организации должны учитывать подходы Москвы, заявил директор департамента европейских проблем... РИА Новости, 09.12.2025
россия
москва
арктический совет
россия
москва
россия, москва, арктический совет
Россия, Москва, Арктический совет
Россия остается полноправным членом Арктического совета, заявили в МИД

Дипломат Масленников: Россия остается полноправным членом Арктического совета

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. РФ остается полноправным членом Арктического совета, все решения организации должны учитывать подходы Москвы, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
"Российская Федерация остается полноправным членом Арктического совета, и все решения организации по-прежнему принимаются на основе консенсуса с обязательным учетом наших подходов, которые мы на системной основе доносим до наших западных коллег", - сказал он, выступая на XV международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Россия обеспокоена наращиванием присутствия НАТО в Арктике, заявил посол
6 декабря, 08:59
Как отметил Масленников, российская сторона ведет достаточно активный диалог с датским председательством и секретариатом организации, добиваясь восстановления полноценного сотрудничества в ее рамках. При этом дипломат подчеркнул, что на этом направлении просматриваются позитивные подвижки.
"Российская Федерация сохраняет неизменную нацеленность на развитие взаимовыгодного и прагматичного международного сотрудничества в высоких широтах. Руководствуясь необходимостью решения стоящих перед нашей страной задач на севере мы открыты к взаимодействию со всеми конструктивно настроенными партнерами. Безусловно, это относится и к западным странам, когда и если они осознают необходимость вернуться к равноправному диалогу с нами", - подчеркнул он.
Адмирал Александр Моисеев - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Главком ВМФ заявил об росте числа разведывательных полетов в Арктике
Вчера, 11:09
 
РоссияМоскваАрктический совет
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
