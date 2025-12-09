Россия остается полноправным членом Арктического совета, заявили в МИД

Как отметил Масленников, российская сторона ведет достаточно активный диалог с датским председательством и секретариатом организации, добиваясь восстановления полноценного сотрудничества в ее рамках. При этом дипломат подчеркнул, что на этом направлении просматриваются позитивные подвижки.

"Российская Федерация сохраняет неизменную нацеленность на развитие взаимовыгодного и прагматичного международного сотрудничества в высоких широтах. Руководствуясь необходимостью решения стоящих перед нашей страной задач на севере мы открыты к взаимодействию со всеми конструктивно настроенными партнерами. Безусловно, это относится и к западным странам, когда и если они осознают необходимость вернуться к равноправному диалогу с нами", - подчеркнул он.