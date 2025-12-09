Рейтинг@Mail.ru
19:06 09.12.2025
МИД назначил Пукалова генконсулом России в США
Российский МИД назначил новым генконсулом России в Хьюстоне, США, Николая Пукалова, сообщило дипведомство. РИА Новости, 09.12.2025
в мире
россия
хьюстон
сша
в мире, россия, хьюстон, сша
В мире, Россия, Хьюстон, США
МИД назначил Пукалова генконсулом России в США

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Российский МИД назначил новым генконсулом России в Хьюстоне, США, Николая Пукалова, сообщило дипведомство.
"Приказом министерства иностранных дел Российской Федерации Пукалов Николай Витальевич назначен генеральным консулом Российской Федерации в Хьюстоне, США", - сообщило российское ведомство.
В сообщении МИД дает подробности биографии нового генконсула: в 1989 году он окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза, владеет английским и испанским языками. На дипломатической службе Пукалов с 1992 года, в последнее время занимал пост начальника отдела в консульском департаменте МИД России.
