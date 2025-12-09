https://ria.ru/20251209/mid-2060940041.html
МИД назначил Пукалова генконсулом России в США
Российский МИД назначил новым генконсулом России в Хьюстоне, США, Николая Пукалова, сообщило дипведомство. РИА Новости, 09.12.2025
МИД: новым генконсулом России в Хьюстоне стал Пукалов