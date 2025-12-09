Мерц признал неудачными слова о влиянии миграции на облик немецких городов

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что его слова о влиянии миграции на облик немецких городов были не совсем удачными, и высказался за дальнейшее привлечение в страну иностранной рабочей силы.

Ранее Мерц заявил на пресс-конференции в Потсдаме , что правительство ФРГ работает над улучшением ситуации в миграционной сфере, однако, по его словам, проблема миграции сохраняется в "облике городов". Позднее он конкретизировал свое высказывание, пояснив, что проблемы в Германии создают в первую очередь нелегальные мигранты, из-за которых многие жители перестали чувствовать себя в безопасности в общественных местах. Тем не менее, высказывания Мерца вызвали осуждение как со стороны ряда оппозиционных политических партий и общественности, так и входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии в Германии (СДПГ). Многие посчитали его слова "расистскими и дискриминационными".

"Возможно, я должен был раньше объяснить, что конкретно я имею в виду. Ладно, сегодня я сделал бы это по-другому", - сказал Мерц, отвечая на вопросы граждан Германии в эфире телепередачи ARD-Arena

При этом он указал, что в Германии есть города, которые "больше не контролируются полицией" или "полностью запущены". "И это имеет отношение к тому, что я сказал (про облик городов - ред.). И мы должны это изменить", - подчеркнул Мерц.

В то же время он высказался за привлечение в страну трудовых мигрантов. "Нам нужна миграция. Весь медицинский сектор, сфера ухода, многие другие области. Мои родители живут в доме престарелых…И без тех, кто приезжает из других стран, это просто не получится (обеспечить функционирование этих сфер - ред.)", - отметил канцлер ФРГ.

Вслед за этим он еще раз подчеркнул, что, возможно, недостаточно ясно выразился, говоря о проблеме миграции.

"Но я думаю, что каждый, кто хотел понять, тот понял, что я имел в виду. И это не имело ничего общего с внешностью. Совсем ничего", - заключил Мерц.