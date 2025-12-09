Рейтинг@Mail.ru
Мерц признал неудачными слова о влиянии миграции на облик немецких городов - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:20 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/merts-2060710011.html
Мерц признал неудачными слова о влиянии миграции на облик немецких городов
Мерц признал неудачными слова о влиянии миграции на облик немецких городов - РИА Новости, 09.12.2025
Мерц признал неудачными слова о влиянии миграции на облик немецких городов
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что его слова о влиянии миграции на облик немецких городов были не совсем удачными, и высказался за дальнейшее привлечение в... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T04:20:00+03:00
2025-12-09T04:20:00+03:00
в мире
германия
потсдам
фридрих мерц
ard
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511636_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_428a569b147877518d34245f2768154d.jpg
https://ria.ru/20251209/merts-2060708070.html
https://ria.ru/20251209/merts-2060703363.html
германия
потсдам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511636_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_1340d722a71a643082befb1dcc281904.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, потсдам, фридрих мерц, ard
В мире, Германия, Потсдам, Фридрих Мерц, ARD
Мерц признал неудачными слова о влиянии миграции на облик немецких городов

Мерц признал неудачными слова о влиянии миграции на облик городов d AHU

© AP Photo / Michael KappelerФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Michael Kappeler
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что его слова о влиянии миграции на облик немецких городов были не совсем удачными, и высказался за дальнейшее привлечение в страну иностранной рабочей силы.
Ранее Мерц заявил на пресс-конференции в Потсдаме, что правительство ФРГ работает над улучшением ситуации в миграционной сфере, однако, по его словам, проблема миграции сохраняется в "облике городов". Позднее он конкретизировал свое высказывание, пояснив, что проблемы в Германии создают в первую очередь нелегальные мигранты, из-за которых многие жители перестали чувствовать себя в безопасности в общественных местах. Тем не менее, высказывания Мерца вызвали осуждение как со стороны ряда оппозиционных политических партий и общественности, так и входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии в Германии (СДПГ). Многие посчитали его слова "расистскими и дискриминационными".
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Мерц обвинил правящую в ФРГ коалицию в росте популярности АдГ
03:48
"Возможно, я должен был раньше объяснить, что конкретно я имею в виду. Ладно, сегодня я сделал бы это по-другому", - сказал Мерц, отвечая на вопросы граждан Германии в эфире телепередачи ARD-Arena.
При этом он указал, что в Германии есть города, которые "больше не контролируются полицией" или "полностью запущены". "И это имеет отношение к тому, что я сказал (про облик городов - ред.). И мы должны это изменить", - подчеркнул Мерц.
В то же время он высказался за привлечение в страну трудовых мигрантов. "Нам нужна миграция. Весь медицинский сектор, сфера ухода, многие другие области. Мои родители живут в доме престарелых…И без тех, кто приезжает из других стран, это просто не получится (обеспечить функционирование этих сфер - ред.)", - отметил канцлер ФРГ.
Вслед за этим он еще раз подчеркнул, что, возможно, недостаточно ясно выразился, говоря о проблеме миграции.
"Но я думаю, что каждый, кто хотел понять, тот понял, что я имел в виду. И это не имело ничего общего с внешностью. Совсем ничего", - заключил Мерц.
Ранее из-за высказывания Мерца в ряде городов Германии прошли акции протеста с числом участников от сотни до нескольких тысяч человек. Помимо этого, около 200 тысяч человек подписали онлайн-петицию на сайте innn.it. с осуждением высказывания Мерца. Петиция носит название "Мы - дочери", а подписавшие ее призывают канцлера заняться решением социальных проблем, таких как расизм, социальное разделение и насилие в отношении женщин.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Мерц не исключил возвращения к обязательной военной службе в Германии
02:31
 
В миреГерманияПотсдамФридрих МерцARD
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала