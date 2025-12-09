Рейтинг@Mail.ru
Мерц обвинил правящую в ФРГ коалицию в росте популярности АдГ - РИА Новости, 09.12.2025
03:48 09.12.2025
Мерц обвинил правящую в ФРГ коалицию в росте популярности АдГ
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) стала популярной в Германии во многом по причине... РИА Новости, 09.12.2025
Мерц обвинил правящую в ФРГ коалицию в росте популярности АдГ

Фридрих Мерц
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) стала популярной в Германии во многом по причине разочарования избирателей в правящих партиях из-за их неспособности решать насущные проблемы страны.
"Я согласен с одним моментом, что эта партия (АдГ) стала такой большой только потому, что мы были не достаточно хорошими. Под "мы" я имею в виду не только ХДС и ХСС. Я говорю это в духе коллегиальности, но и социал-демократы тоже", - заявил Мерц, отвечая на вопросы граждан Германии в эфире телепередачи ARD-Arena.
Он напомнил, что еще в 2021 году АдГ поддерживали на федеральном уровне 10% избирателей, а в 2025 году, по его словам, уже 20%. Точно так же резко выросла популярность АдГ в некоторых федеральных землях. При этом к АдГ часто уходят бывшие избиратели ХДС/ХСС и СДПГ, признал Мерц.
"Я полностью согласен с тем, что мы несем за это вину", - заявил канцлер ФРГ.
Тем не менее, он убежден, что правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ под силу лишить политической притягательности АдГ. "Я хочу вместе с СДПГ положить этому конец (популярности АдГ - ред.). Что это значит? Мы хотим попытаться решить проблемы в стране с позиции политического центризма. И в тот момент, когда мы решим эти проблемы, мы все больше и больше лишим эту партию (АдГ - ред.) ее основы", - полагает Мерц.
При этом он в очередной раз заявил, что "никогда не будет сотрудничать" с АдГ и сделает всё, чтобы "эта партия нигде в Германии не пришла к власти".
"Я не хочу этого (победы на выборах АдГ - ред.). Нужно быть осторожным с историческими образами и аналогиями. Но многое из того, что мы слышим сегодня, имеет сходство с тем, что мы уже слышали раньше. Я не хочу этого", - повторил Мерц.
Входящий в правящую коалицию Германии блок ХДС/ХСС придерживается так называемой стратегии брандмауэра в отношении АдГ, которая подразумевает бойкотирование любых ее инициатив и исключение любой формы сотрудничества.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
