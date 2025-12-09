Рейтинг@Mail.ru
Мерц не исключил возвращения к обязательной военной службе в Германии - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/merts-2060703363.html
Мерц не исключил возвращения к обязательной военной службе в Германии
Мерц не исключил возвращения к обязательной военной службе в Германии - РИА Новости, 09.12.2025
Мерц не исключил возвращения к обязательной военной службе в Германии
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил возможность возвращения в Германии к обязательной службе в армии в случае нехватки добровольцев. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T02:31:00+03:00
2025-12-09T02:31:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
ard
бундестаг германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093598_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_89f10827f312186d12d5be0a427f8ca1.jpg
https://ria.ru/20251209/merts-2060702858.html
https://ria.ru/20251208/merts-2060493879.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6cfb93553c293298da97343db039ff20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, фридрих мерц, ard, бундестаг германии
В мире, Германия, Фридрих Мерц, ARD, Бундестаг Германии
Мерц не исключил возвращения к обязательной военной службе в Германии

Мерц: в ФРГ может вернуться обязательная военная служба

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил возможность возвращения в Германии к обязательной службе в армии в случае нехватки добровольцев.
"Если добровольная служба сработает, я буду рад. Если нет, нам придется снова обсудить вопрос об обязательной военной службе", - заявил Мерц, отвечая на вопросы граждан Германии в эфире телепередачи ARD-Arena.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Мерц объяснил растущую милитаризацию стран НАТО
02:21
Тем не менее, на данный момент власти Германии рассчитывают, по его словам, на то, что им удастся обеспечить необходимую численность армии путем ее укомплектования добровольцами.
"Мы делаем ставку на добровольную службу. И я надеюсь, что нам удастся привлечь солдат в бундесвер, в том числе и привлекательными предложениями", - отметил Мерц.
Бундестаг принял на прошлой неделе в окончательном чтении закон о модернизации военной службы в Германии. Новым законом сохраняется служба в армии (бундесвере) на добровольной основе, но вводится воинский учет через обязательное медицинское освидетельствование для всех 18-летних юношей. Законом также предусматривается возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимого количества предлагается в том числе путем "случайного отбора" по типу жребия.
Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март 2025 года составляла примерно 182 тысячи человек.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
СМИ рассказали о страхе Мерца, связанном с расходами на Украину
Вчера, 09:08
 
В миреГерманияФридрих МерцARDБундестаг Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала