Мерц не исключил возвращения к обязательной военной службе в Германии
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил возможность возвращения в Германии к обязательной службе в армии в случае нехватки добровольцев. РИА Новости, 09.12.2025
в мире
германия
фридрих мерц
ard
бундестаг германии
германия
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил возможность возвращения в Германии к обязательной службе в армии в случае нехватки добровольцев.
"Если добровольная служба сработает, я буду рад. Если нет, нам придется снова обсудить вопрос об обязательной военной службе", - заявил Мерц
, отвечая на вопросы граждан Германии
в эфире телепередачи ARD-Arena
.
Тем не менее, на данный момент власти Германии рассчитывают, по его словам, на то, что им удастся обеспечить необходимую численность армии путем ее укомплектования добровольцами.
"Мы делаем ставку на добровольную службу. И я надеюсь, что нам удастся привлечь солдат в бундесвер, в том числе и привлекательными предложениями", - отметил Мерц.
Бундестаг
принял на прошлой неделе в окончательном чтении закон о модернизации военной службы в Германии. Новым законом сохраняется служба в армии (бундесвере) на добровольной основе, но вводится воинский учет через обязательное медицинское освидетельствование для всех 18-летних юношей. Законом также предусматривается возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимого количества предлагается в том числе путем "случайного отбора" по типу жребия.
Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март 2025 года составляла примерно 182 тысячи человек.