Мерц объяснил растущую милитаризацию стран НАТО

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обосновал рост расходов на милитаризацию стран НАТО и особенно Германии страхом перед восстановлением СССР и якобы "имеющимися у России планами нападения на одну из стран альянса", не приведя этому конкретных доказательств.

"Прежде всего, я не хочу, чтобы Россия напала на территорию НАТО, а российские государственные доктрины и доктрины безопасности говорят именно об этом", - заявил Мерц, не приведя этому конкретных доказательств.