Мерц заявил о сокращении числа просителей убежища в Германии
01:22 09.12.2025
Мерц заявил о сокращении числа просителей убежища в Германии
Мерц заявил о сокращении числа просителей убежища в Германии
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о сокращении почти на 50% числа просителей убежища в Германии и объявил о дальнейшем ужесточении миграционной политики. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T01:22:00+03:00
2025-12-09T01:22:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
александр добриндт
welt
ard
евросоюз
германия
в мире, германия, фридрих мерц, александр добриндт, welt, ard, евросоюз
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Александр Добриндт, Welt, ARD, Евросоюз
Мерц заявил о сокращении числа просителей убежища в Германии

Мерц заявил о сокращении почти на 50% числа просителей убежища в Германии

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о сокращении почти на 50% числа просителей убежища в Германии и объявил о дальнейшем ужесточении миграционной политики.
Ранее газета Welt написала со ссылкой на данные федерального ведомства по миграции и беженцам ФРГ, что число просителей убежища в Германии остается стабильно высоким, а процент депортаций - низким, несмотря на предвыборные обещания канцлера Мерца решить проблему с нелегальной миграцией. Как отмечалось в статье, 2025 год станет 13-м годом подряд, когда в Германии будет зарегистрировано более 100 тысяч просителей убежища. По ее данным, несмотря на низкий процент признания беженцев, большинство из них остаются в стране.
"У нас есть данные за семь месяцев — с того момента, как мы находимся у власти, и (за это время — ред.) мы сократили эти цифры (по просителям убежища — ред.) более чем наполовину… цифры снизились… примерно на 50%, в зависимости от того, какие месяцы вы сравниваете. А ноябрь и декабрь всегда были сильными месяцами, и цифры продолжают снижаться", - привел данные Мерц, отвечая на вопросы граждан Германии в эфире телепередачи ARD-Arena.
Он также заявил, что Германия пытается добиться ужесточения правил для соискателей убежища на уровне Евросоюза.
"Мы сейчас действуем на европейском уровне", - отметил Мерц.
Говоря о миграционной политике внутри Германии, Мерц сказал, что мигранты не должны ухудшать ситуацию с безопасностью внутри страны.
"То, что вы только что описали, с бассейнами, вокзалами и многими другими вещами (когда местные жители не чувствуют себя безопасно в общественных местах - ред.), должно прекратиться. А те, кто хочет жить в нашей стране, должны соблюдать правила, а если они этого не делают, то должны уехать", - заключил канцлер ФРГ.
Кабинет министров Германии одобрил ранее внедрение в национальное законодательство общеевропейской реформы системы предоставления убежища, направленной на ограничение миграции. Законопроекты, среди прочего, предусматривают возможность заключения беженцев под стражу для предотвращения их бегства. Кроме того, после одобрения законопроектов парламентом власти смогут в некоторых случаях снижать размер выплат претендентам на получение убежища или полностью лишать их пособий. Реформа также позволит отправлять тех, кто уже получил право на убежище в других странах, в специальные миграционные центры.
Правительство ФРГ ранее приняло ряд других мер, направленных на ограничение нелегальной миграции. В мае министр внутренних дел Александр Добриндт отменил распоряжение прежнего кабинета министров от 2015 года, разрешающее просителям убежища въезжать в страну. Теперь их разворачивают на границах, если они уже подали заявления в других странах ЕС. Однако это не должно распространяться на беременных женщин, детей и других представителей уязвимых групп. Одновременно новый глава МВД ФРГ сообщил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, проводящих проверки на границах государства.
В сентябре 2024 года правительство ФРГ возобновило пограничный контроль на всех сухопутных границах, ссылаясь на необходимость сдерживания нелегальной миграции и борьбы с террористической угрозой. Добриндт ранее сообщил, что пограничный контроль будет продлен и по истечении срока его действия в сентябре 2025 года.
В миреГерманияФридрих МерцАлександр ДобриндтWeltARDЕвросоюз
 
 
