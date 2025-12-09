Рейтинг@Mail.ru
Мероприятие "Парки. Сказки. Торжество" пройдет в парках Московской области - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:43 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/meropriyatie--2060852967.html
Мероприятие "Парки. Сказки. Торжество" пройдет в парках Московской области
Мероприятие "Парки. Сказки. Торжество" пройдет в парках Московской области - РИА Новости, 09.12.2025
Мероприятие "Парки. Сказки. Торжество" пройдет в парках Московской области
В субботу, 13 декабря, в более чем 80 парках Подмосковья пройдет областное мероприятие "Парки. Сказки. Торжество", сообщает пресс-служба министерства культуры и РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T15:43:00+03:00
2025-12-09T15:43:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дубна
домодедово (аэропорт)
снегурочка
дед мороз
лосино-петровский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038308118_0:0:2623:1476_1920x0_80_0_0_cb525bdf7035482f9594b24bdef46ecc.jpg
https://ria.ru/20251209/bazar-2060838198.html
https://ria.ru/20251208/energoobekt-2060640170.html
московская область (подмосковье)
дубна
лосино-петровский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038308118_177:0:2524:1760_1920x0_80_0_0_3f57054245b866e75efd65ccd21256b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), дубна, домодедово (аэропорт), снегурочка, дед мороз, лосино-петровский
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дубна, Домодедово (аэропорт), Снегурочка, Дед Мороз, Лосино-Петровский
Мероприятие "Парки. Сказки. Торжество" пройдет в парках Московской области

Мероприятие "Парки. Сказки. Торжество" пройдет в более чем 80 парках Подмосковья

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДед Мороз
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Дед Мороз. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В субботу, 13 декабря, в более чем 80 парках Подмосковья пройдет областное мероприятие "Парки. Сказки. Торжество", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
В программу войдут сказочные шествия, зимние квесты, интерактивные программы, театральные представления, а также встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Елочный базар - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Почти 180 елочных базаров откроют в Подмосковье к праздникам
Вчера, 14:59
Каждый парк подготовил свою программу. Парк семейного отдыха в Дубне проведет конкурс на лучший сказочный костюм, чтение сказок у камина и хоровод с персонажами. Гостей также ждет театральное представление "Волшебное королевство", интерактивная программа с ростовыми куклами и зимний квест "Снежные тайны".
В Зарайском центральном парке состоится мастер-класс по лепке снеговиков из соленого теста, фотосессия с героями сказок, а также показ советских мультфильмов и анимационная программа для всей семьи. Для посетителей будут работать книжная выставка, чайная станция и зона теплого очага.
В парке Раздолье в Одинцовском городском округе откроется Резиденция Деда Мороза. Здесь можно будет принять участие в игре-путешествии "Снежные тайны", посмотреть театральное представление, присоединиться к акции "Танцевальная вечеринка", а также согреться чаем на самоварной станции и сделать фотографии в специальной зоне "В гостях у сказки".
В Свердловском парке в Лосино-Петровском городском округе гостей встретят сказочные персонажи и Дед Мороз. Запланированы новогодняя викторина "Елки. Шишки. Парки", театрализованная анимационная программа и новогодняя фотозона. Кроме того, все желающие смогут написать письмо зимнему волшебнику на почтовой станции, посетить избу Мороза Ивановича и получить сладкий подарок. Юных гостей также ждут кукольное представление "Волшебное королевство", зимний квест и творческий мастер-класс по изготовлению снеговиков из пластилина.
Парк "Елочки" в Домодедове приглашает на мастер-класс по написанию писем Деду Морозу, театрализованное представление и праздничное шествие. На территории будут работать фотозона, чайная станция и пункт для владельцев "Паспортов зимних традиций". Вечером состоится открытие Резиденции и Почты Деда Мороза.
Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации "Московская областная дирекция по развитию парков".
Введенский Владычный женский монастырь в Серпухове - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Более 50 экскурсий на энергообъектах Подмосковья провели в ноябре
8 декабря, 17:42
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДубнаДомодедово (аэропорт)СнегурочкаДед МорозЛосино-Петровский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала