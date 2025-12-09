Мероприятие "Парки. Сказки. Торжество" пройдет в парках Московской области

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В субботу, 13 декабря, в более чем 80 парках Подмосковья пройдет областное мероприятие "Парки. Сказки. Торжество", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В программу войдут сказочные шествия, зимние квесты, интерактивные программы, театральные представления, а также встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Каждый парк подготовил свою программу. Парк семейного отдыха в Дубне проведет конкурс на лучший сказочный костюм, чтение сказок у камина и хоровод с персонажами. Гостей также ждет театральное представление "Волшебное королевство", интерактивная программа с ростовыми куклами и зимний квест "Снежные тайны".

В Зарайском центральном парке состоится мастер-класс по лепке снеговиков из соленого теста, фотосессия с героями сказок, а также показ советских мультфильмов и анимационная программа для всей семьи. Для посетителей будут работать книжная выставка, чайная станция и зона теплого очага.

В парке Раздолье в Одинцовском городском округе откроется Резиденция Деда Мороза. Здесь можно будет принять участие в игре-путешествии "Снежные тайны", посмотреть театральное представление, присоединиться к акции "Танцевальная вечеринка", а также согреться чаем на самоварной станции и сделать фотографии в специальной зоне "В гостях у сказки".

В Свердловском парке в Лосино-Петровском городском округе гостей встретят сказочные персонажи и Дед Мороз. Запланированы новогодняя викторина "Елки. Шишки. Парки", театрализованная анимационная программа и новогодняя фотозона. Кроме того, все желающие смогут написать письмо зимнему волшебнику на почтовой станции, посетить избу Мороза Ивановича и получить сладкий подарок. Юных гостей также ждут кукольное представление "Волшебное королевство", зимний квест и творческий мастер-класс по изготовлению снеговиков из пластилина.

Парк "Елочки" в Домодедове приглашает на мастер-класс по написанию писем Деду Морозу, театрализованное представление и праздничное шествие. На территории будут работать фотозона, чайная станция и пункт для владельцев "Паспортов зимних традиций". Вечером состоится открытие Резиденции и Почты Деда Мороза.