В Новосибирске изменили меру пресечения водителю, сбившему людей

НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий 19-летнему Олегу Попову, который в пьяном виде сбил на арендованном автомобиле людей на остановке, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
"Суд изменил меру пресечения на запрет определенный действий", - сообщили РИА Новости в пресс-службе судов.
В Кировской области подросток на квадроцикле сбил полицейского
7 декабря, 18:08
Октябрьский райсуд 10 октября отправил Попова под домашний арест до 10 декабря 2025 года, отклонив ходатайство следователя о заключении под стражу.
Вечером 9 октября водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, сбил группу людей у остановки в Новосибирске. По предварительной информации главка МВД, при перестроении из крайнего левого ряда в средний водитель не справился с управлением, наехал на ограждение, после чего сбил стоявших на остановке пешеходов. В аварии пострадали шесть человек. У 19-летнего водителя выявлены признаки алкогольного опьянения.
Следователь МВД России в отношении 19-летнего местного жителя возбудил уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По версии следствия, молодой человек, не имеющий водительских прав, находясь в состоянии опьянения, управлял арендованным на чужой аккаунт автомобилем. Двигаясь по улице Кирова, он, не справившись с управлением, сбил людей, находившихся на остановке общественного транспорта. В результате пострадали шесть человек, в том числе мальчик 2012 года рождения.
В Улан-Удэ мусоровоз сбил женщину на пешеходном переходе
7 декабря, 08:30