Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске изменили меру пресечения водителю, сбившему людей - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/mera-2060704566.html
В Новосибирске изменили меру пресечения водителю, сбившему людей
В Новосибирске изменили меру пресечения водителю, сбившему людей - РИА Новости, 09.12.2025
В Новосибирске изменили меру пресечения водителю, сбившему людей
Октябрьский районный суд Новосибирска изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий 19-летнему Олегу Попову, который в пьяном виде... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T02:50:00+03:00
2025-12-09T02:50:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
новосибирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251207/dtp-2060435579.html
https://ria.ru/20251207/buryatiya-2060385276.html
новосибирск
россия
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область
В Новосибирске изменили меру пресечения водителю, сбившему людей

В Новосибирске изменили меру пресечения водителю, сбившему людей на остановке

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий 19-летнему Олегу Попову, который в пьяном виде сбил на арендованном автомобиле людей на остановке, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
"Суд изменил меру пресечения на запрет определенный действий", - сообщили РИА Новости в пресс-службе судов.
Квадроциклы - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Кировской области подросток на квадроцикле сбил полицейского
7 декабря, 18:08
Октябрьский райсуд 10 октября отправил Попова под домашний арест до 10 декабря 2025 года, отклонив ходатайство следователя о заключении под стражу.
Вечером 9 октября водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, сбил группу людей у остановки в Новосибирске. По предварительной информации главка МВД, при перестроении из крайнего левого ряда в средний водитель не справился с управлением, наехал на ограждение, после чего сбил стоявших на остановке пешеходов. В аварии пострадали шесть человек. У 19-летнего водителя выявлены признаки алкогольного опьянения.
Следователь МВД России в отношении 19-летнего местного жителя возбудил уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По версии следствия, молодой человек, не имеющий водительских прав, находясь в состоянии опьянения, управлял арендованным на чужой аккаунт автомобилем. Двигаясь по улице Кирова, он, не справившись с управлением, сбил людей, находившихся на остановке общественного транспорта. В результате пострадали шесть человек, в том числе мальчик 2012 года рождения.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Улан-Удэ мусоровоз сбил женщину на пешеходном переходе
7 декабря, 08:30
 
ПроисшествияНовосибирскРоссияНовосибирская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала