В Новосибирске изменили меру пресечения водителю, сбившему людей

НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий 19-летнему Олегу Попову, который в пьяном виде сбил на арендованном автомобиле людей на остановке, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Октябрьский райсуд 10 октября отправил Попова под домашний арест до 10 декабря 2025 года, отклонив ходатайство следователя о заключении под стражу.

По версии следствия, молодой человек, не имеющий водительских прав, находясь в состоянии опьянения, управлял арендованным на чужой аккаунт автомобилем. Двигаясь по улице Кирова, он, не справившись с управлением, сбил людей, находившихся на остановке общественного транспорта. В результате пострадали шесть человек, в том числе мальчик 2012 года рождения.