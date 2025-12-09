В Краснодаре открыли мемориал "Воинам Отечества — Героям России"

КРАСНОДАР, 9 дек – РИА Новости. Мемориал "Воинам Отечества - Героям России" торжественно открылся в сквере Героев Отечества в Краснодаре, в церемонии принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"В самые ответственные периоды опорой и силой России всегда были бесстрашные и мужественные люди. Во многом благодаря им мы живем в нашей великой стране. И сегодня ребята в зоне проведения специальной военной операции доказывают, что мужество, сила духа, верность своей земле - у них в генах. Новый монумент отражает эту неразрывную преемственность и связь поколений. Важно знать и помнить героев прошлого и настоящего, ощущать гордость за защитников Родины. Мы стоим за историческую правду, а значит, победа будет за нами", - цитирует пресс-служба слова Кондратьева.
В церемонии зажжения огня памяти у мемориального комплекса также участвовали председатель краевого законодательного собрания Юрий Бурлачко, прокурор края Сергей Табельский, руководитель следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов, военный комиссар края Алексей Чугункин, мэр Краснодара Евгений Наумов, митрополит Кубанский и Екатеринодарский Василий.
Мемориальный комплекс "Воинам Отечества – Героям России" установили в Краснодаре на площади сквера Героев Отечества на улице Митрофана Седина, 1. Общая высота композиции - более 9,5 метров. Комплекс посвящен защитникам Родины в разные исторические времена. На гранитном постаменте изображены солдаты периода знаменитых походов армии Александра Суворова и Великой Отечественной войны, кубанский казак и современный военнослужащий. Посередине расположен огонь памяти.
Памятные места и Аллеи славы героев СВО будут открывать во всех городах и районах региона по поручению губернатора, отметили в пресс-службе.