Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре открыли мемориал "Воинам Отечества — Героям России" - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/memorial-2060880883.html
В Краснодаре открыли мемориал "Воинам Отечества — Героям России"
В Краснодаре открыли мемориал "Воинам Отечества — Героям России" - РИА Новости, 09.12.2025
В Краснодаре открыли мемориал "Воинам Отечества — Героям России"
Мемориал "Воинам Отечества - Героям России" торжественно открылся в сквере Героев Отечества в Краснодаре, в церемонии принял участие губернатор Краснодарского... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T16:58:00+03:00
2025-12-09T16:58:00+03:00
краснодар
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
андрей маслов
александр суворов (полководец)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060877197_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6a39951f383b3778060900f853f09f75.jpg
https://ria.ru/20250506/pamyatnik-2015298480.html
краснодар
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060877197_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e5c1120c26d02c2a20484f4af8a73291.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, андрей маслов, александр суворов (полководец), следственный комитет россии (ск рф)
Краснодар, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, Андрей Маслов, Александр Суворов (полководец), Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре открыли мемориал "Воинам Отечества — Героям России"

У мемориала «Воинам Отечества — Героям России» на Кубани зажгли огонь памяти

© Фото : Администрация Краснодарского края/TelegramТоржественное открытие мемориала "Воинам Отечества - Героям России" в сквере Героев Отечества в Краснодаре
Торжественное открытие мемориала Воинам Отечества - Героям России в сквере Героев Отечества в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Администрация Краснодарского края/Telegram
Торжественное открытие мемориала "Воинам Отечества - Героям России" в сквере Героев Отечества в Краснодаре
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 9 дек – РИА Новости. Мемориал "Воинам Отечества - Героям России" торжественно открылся в сквере Героев Отечества в Краснодаре, в церемонии принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
«
"В самые ответственные периоды опорой и силой России всегда были бесстрашные и мужественные люди. Во многом благодаря им мы живем в нашей великой стране. И сегодня ребята в зоне проведения специальной военной операции доказывают, что мужество, сила духа, верность своей земле - у них в генах. Новый монумент отражает эту неразрывную преемственность и связь поколений. Важно знать и помнить героев прошлого и настоящего, ощущать гордость за защитников Родины. Мы стоим за историческую правду, а значит, победа будет за нами", - цитирует пресс-служба слова Кондратьева.
В церемонии зажжения огня памяти у мемориального комплекса также участвовали председатель краевого законодательного собрания Юрий Бурлачко, прокурор края Сергей Табельский, руководитель следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов, военный комиссар края Алексей Чугункин, мэр Краснодара Евгений Наумов, митрополит Кубанский и Екатеринодарский Василий.
Мемориальный комплекс "Воинам Отечества – Героям России" установили в Краснодаре на площади сквера Героев Отечества на улице Митрофана Седина, 1. Общая высота композиции - более 9,5 метров. Комплекс посвящен защитникам Родины в разные исторические времена. На гранитном постаменте изображены солдаты периода знаменитых походов армии Александра Суворова и Великой Отечественной войны, кубанский казак и современный военнослужащий. Посередине расположен огонь памяти.
Памятные места и Аллеи славы героев СВО будут открывать во всех городах и районах региона по поручению губернатора, отметили в пресс-службе.
Торжественная церемония открытия памятника Герою Советского Союза, освободителю и почётному гражданину Ростова-на-Дону Гукасу Мадояну - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Ростове-на-Дону открыли памятник Гукасу Мадояну
6 мая, 15:29
 
КраснодарКраснодарский крайРоссияВениамин КондратьевАндрей МасловАлександр Суворов (полководец)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала