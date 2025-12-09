В Саратове, где нашли тела молодой пары, появился стихийный мемориал

САРАТОВ, 9 дек - РИА Новости. Стихийный мемориал появился на Новой набережной в Саратове, где 6 декабря из Волги извлекли тела 19-летней девушки и 21-летнего юноши, передает корреспондент РИА Новости.

У ограждения на набережной в районе спуска с улицы Провиантской поставили фотографии пары, к которым несут цветы, мягкие игрушки, свечи и другие предметы.

Следствие в настоящее время рассматривает несколько версий случившегося: как о криминальном, так и о некриминальном характере смерти. Руководитель следственного отдела по Фрунзенскому району Саратова СУСК Евгений Панин сообщал РИА Новости, что никаких признаков, в частности, травм, указывающих на причинение телесных повреждений, на телах не было выявлено.