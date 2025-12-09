https://ria.ru/20251209/memorial-2060787681.html
В Саратове, где нашли тела молодой пары, появился стихийный мемориал
САРАТОВ, 9 дек - РИА Новости. Стихийный мемориал появился на Новой набережной в Саратове, где 6 декабря из Волги извлекли тела 19-летней девушки и 21-летнего юноши, передает корреспондент РИА Новости.
Тела пропавших без вести молодого человека и девушки были извлечены из Волги спасателями 6 декабря на Новой набережной вблизи улицы Провиантской в Саратове
. Молодые люди пропали 29 ноября на улице Вольской. Объявления об их розыске были расклеены по центру Саратова. По данному факту расследуется уголовное дело об убийстве двух лиц (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ
).
У ограждения на набережной в районе спуска с улицы Провиантской поставили фотографии пары, к которым несут цветы, мягкие игрушки, свечи и другие предметы.
Следствие в настоящее время рассматривает несколько версий случившегося: как о криминальном, так и о некриминальном характере смерти. Руководитель следственного отдела по Фрунзенскому району Саратова СУСК Евгений Панин сообщал РИА Новости, что никаких признаков, в частности, травм, указывающих на причинение телесных повреждений, на телах не было выявлено.