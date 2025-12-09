https://ria.ru/20251209/medosmotr-2060704453.html
Число россиян, ежегодно проходящих медосмотры, увеличилось
Число россиян, ежегодно проходящих медосмотры, увеличилось - РИА Новости, 09.12.2025
Число россиян, ежегодно проходящих медосмотры, увеличилось
Число россиян, ежегодно проходящих профилактические медосмотры и диспансеризацию, увеличилось до 109,3 миллиона в 2024 году, говорится в утвержденной... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T02:47:00+03:00
2025-12-09T02:47:00+03:00
2025-12-09T02:47:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942478426_0:39:3132:1801_1920x0_80_0_0_f06ef5e2e4b18b540509dcb9895851b5.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060704169.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942478426_401:0:3132:2048_1920x0_80_0_0_280d26994d6bfb0a809c37b4617a9b50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Число россиян, ежегодно проходящих медосмотры, увеличилось
Число россиян, ежегодно проходящих медосмотры, увеличилось до 109,3 миллионов