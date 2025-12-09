Рейтинг@Mail.ru
Число россиян, ежегодно проходящих медосмотры, увеличилось - РИА Новости, 09.12.2025
02:47 09.12.2025
Число россиян, ежегодно проходящих медосмотры, увеличилось
Число россиян, ежегодно проходящих профилактические медосмотры и диспансеризацию, увеличилось до 109,3 миллиона в 2024 году
общество, россия, владимир путин
Число россиян, ежегодно проходящих медосмотры, увеличилось

© РИА Новости / Александр Сухов
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
Врач-офтальмолог. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Число россиян, ежегодно проходящих профилактические медосмотры и диспансеризацию, увеличилось до 109,3 миллиона в 2024 году, говорится в утвержденной президентом России Владимиром Путиным Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года.
Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Число граждан, ежегодно проходящих профилактические медицинские осмотры и(или) диспансеризацию, в том числе углубленную, увеличилось с 69,3 миллиона в 2019 году до 109,3 миллиона. человек в 2024 году, реализована возможность проведения профилактических мероприятий по месту работы и обучения граждан, с 2024 года для женщин и мужчин репродуктивного возраста проводится диспансеризация, целью которой является оценка их репродуктивного здоровья", - говорится в документе.
