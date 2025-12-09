Медали "За вклад в освобождение Курской земли" получили более ста человек

КУРСК, 9 дек – РИА Новости. Первые медали за "За вклад в освобождение Курской земли" получили более 100 человек, среди которых военнослужащие, сотрудники погрануправления, силовых ведомств и добровольческих формирований, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Девятого декабря в День Героев России Курске вручили первые медали "За вклад в освобождение Курской земли". Инициативу об учреждении этой награды в этом году внёс губернатор, а областная дума единогласно её поддержала.

"В этом году наградная система Курской области пополнилась новой особо значимой наградой - медалью "За вклад в освобождение Курской земли". Ее учредили вскоре после того, как вся территория Курской области была очищена от нацистов. По статуту, по положению наградой удостаиваются лица, непосредственно участвовавшие как в боевых действиях на территории региона, охране государственной границы, так и за особый вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса, волонтерскую работу, словом тех, кто действительно приближал освобождение Курской земли", – сказал Хинштейн журналистам после торжественной церемонии награждения медалями.

По словам главы региона, не все из награжденных смогли прийти на церемонию вручения, так как находятся на боевых задачах.

"Более 100 награжденных, но целый ряд сегодня кавалеров находятся на заданиях, на задачах, потому что в числе награжденных... командиры частей, соединений и подразделений, принимавших непосредственное участие в освобождении территории Курской области", – добавил Хинштейн.

Он отметил, что получать такую медаль должны те, кто не словами, а делами приближает победу.