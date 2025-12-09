Рейтинг@Mail.ru
В России предложили учредить медаль "За поиск без вести пропавших и павших" - РИА Новости, 09.12.2025
01:51 09.12.2025
В России предложили учредить медаль "За поиск без вести пропавших и павших"
В России предложили учредить медаль "За поиск без вести пропавших и павших"
общество, россия, андрей белоусов
В России предложили учредить медаль "За поиск без вести пропавших и павших"

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Государственный флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ предложило учредить ведомственную медаль "За поиск без вести пропавших и павших", соответствующий проект приказа опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: "Медаль "За спасение без вести пропавших и павших". Добавить приложение № 10 к приказу Министра обороны Российской Федерации от 14 декабря 2017 года № 777 "Положение о медали "За поиск без вести пропавших и павших со следующем содержанием": "1. Медалью "За поиск без вести пропавших и павших" (далее – медаль) награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации: за проявленные самоотверженность и инициативу при розыске без вести пропавших и павших военнослужащих в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни", - говорится в проекте.
Согласно документу, военнослужащие будут награждаться медалью, в том числе, за систематическое успешное выполнение задач по эвакуации погибших военнослужащих и иных лиц в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни; за существенный личный вклад по созданию эффективных систем мониторинга, розыска, спасения и возвращения без вести пропавших и павших военнослужащих, приведших к значительным успехам в этой области.
Также предлагается награждать медалью за разработку и успешное внедрение новых технологий, направленных на безопасную и эффективную эвакуацию погибших военнослужащих непосредственно с линии боевого соприкосновения, а также установления их личности; за организацию эффективного взаимодействия с общественными, международными организациями, приведшего к нахождению и возвращению значительного числа без вести пропавших и павших военнослужащих.
Как уточняется в тексте проекта, медалью могут награждаться военнослужащие других войск, воинских формирований и органов, а также иные лица за значительное содействие в решении вышеуказанных задач.
Проект приказа подготовлен в связи с указаниями министра обороны РФ Андрея Белоусова.
Заголовок открываемого материала