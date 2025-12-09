В России издадут сборник о побеге советских солдат из концлагеря Маутхаузен

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечением памяти участников Сопротивления в нацистских концлагерях, представит сборник материалов о восстании советских военнопленных в австрийском лагере Маутхаузен, сообщил РИА Новости председатель правления Фонда Илья Васильев.

Во вторник в Москве в столичном кинотеатре "Иллюзион" прошел показ документального фильма "Охота на зайцев", в котором рассказывается о восстании и побеге из концлагеря Маутхаузен. Фильм, приуроченный к 80-летию Победы, создан Фондом Александра Печерского при участии Российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" и научно-исследовательского фонда "Цифровая история".

Авторы фильма показали, в каких условиях содержались советские военнопленные, и чем был так печально знаменит лагерь Маутхаузен. Создателям картины удалось поговорить с родственниками тех, кто, рискуя собой, подарил бежавшим надежду на спасение.

В ходе мероприятия в "Иллюзионе" Васильев рассказал корреспонденту РИА Новости, что фонд реализует и другие инициативы, направленные на увековечение памяти героев "Битвы при Маутхаузене", продолжается поиск потомков узников.

« "Нашим фондом уже проведена и значительная исследовательская работа, результатом которой станет публикация сборника материалов о восстании в Маутхаузене", - поделился председатель правления.

Он отметил, что на русском языке подобная литература пока отсутствует, за исключением брошюры Сергея Смирнова ("Герои блока смерти" 1963 года).

"Выход этой книги (сборника - ред.) станет логическим продолжением проекта, поскольку позволит систематизировать и структурировать данные о событиях, имеющих важное историческое значение", - уверен Васильев.