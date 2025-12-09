https://ria.ru/20251209/mautkhauzen-2060944191.html
В России издадут сборник о побеге советских солдат из концлагеря Маутхаузен
В России издадут сборник о побеге советских солдат из концлагеря Маутхаузен - РИА Новости, 09.12.2025
В России издадут сборник о побеге советских солдат из концлагеря Маутхаузен
Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечением памяти участников Сопротивления в нацистских концлагерях, представит сборник материалов о восстании... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T19:30:00+03:00
2025-12-09T19:30:00+03:00
2025-12-09T19:30:00+03:00
в мире
москва
александр печерский
сергей смирнов
россия
австрия
москва
россия
австрия
В России издадут сборник о побеге советских солдат из концлагеря Маутхаузен
РИА Новости: Фонд Печерского издаст сборник материалов о восстании в Маутхаузене
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечением памяти участников Сопротивления в нацистских концлагерях, представит сборник материалов о восстании советских военнопленных в австрийском лагере Маутхаузен, сообщил РИА Новости председатель правления Фонда Илья Васильев.
Во вторник в Москве
в столичном кинотеатре "Иллюзион" прошел показ документального фильма "Охота на зайцев", в котором рассказывается о восстании и побеге из концлагеря Маутхаузен. Фильм, приуроченный к 80-летию Победы, создан Фондом Александра Печерского
при участии Российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" и научно-исследовательского фонда "Цифровая история".
Авторы фильма показали, в каких условиях содержались советские военнопленные, и чем был так печально знаменит лагерь Маутхаузен. Создателям картины удалось поговорить с родственниками тех, кто, рискуя собой, подарил бежавшим надежду на спасение.
В ходе мероприятия в "Иллюзионе" Васильев рассказал корреспонденту РИА Новости, что фонд реализует и другие инициативы, направленные на увековечение памяти героев "Битвы при Маутхаузене", продолжается поиск потомков узников.
«
"Нашим фондом уже проведена и значительная исследовательская работа, результатом которой станет публикация сборника материалов о восстании в Маутхаузене", - поделился председатель правления.
Он отметил, что на русском языке подобная литература пока отсутствует, за исключением брошюры Сергея Смирнова
("Герои блока смерти" 1963 года).
"Выход этой книги (сборника - ред.) станет логическим продолжением проекта, поскольку позволит систематизировать и структурировать данные о событиях, имеющих важное историческое значение", - уверен Васильев.
По его словам, это не только фиксация информации, но и важный вклад в сохранение исторической памяти, стремление передать знания об этой трагической странице прошлого следующим поколениям.