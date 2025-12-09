Рейтинг@Mail.ru
Мацегора решал вопросы участия бойцов из КНДР в СВО, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 09.12.2025 (обновлено: 13:33 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/matsegora-2060804079.html
Мацегора решал вопросы участия бойцов из КНДР в СВО, заявил Путин
Мацегора решал вопросы участия бойцов из КНДР в СВО, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Мацегора решал вопросы участия бойцов из КНДР в СВО, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в соболезнованиях в связи с кончиной посла РФ в КНДР Александра Мацегоры подчеркнул, что благодаря усилиям дипломата успешно... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:26:00+03:00
2025-12-09T13:33:00+03:00
россия
кндр
курская область
александр мацегора
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/108504/32/1085043212_145:2348:3170:4050_1920x0_80_0_0_3a2903a34db5fa253a4744d969fa8982.jpg
https://ria.ru/20251209/posol-2060696373.html
россия
кндр
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/108504/32/1085043212_0:1911:3170:4289_1920x0_80_0_0_04a9fd00d34330debd0653d748198b7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кндр, курская область, александр мацегора, владимир путин
Россия, КНДР, Курская область, Александр Мацегора, Владимир Путин
Мацегора решал вопросы участия бойцов из КНДР в СВО, заявил Путин

Путин: Мацегора успешно решал вопросы участия военных из КНДР в боях под Курском

© Фото : предоставлено посольством РФ в КНДРАлександр Мацегора
Александр Мацегора - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : предоставлено посольством РФ в КНДР
Александр Мацегора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в соболезнованиях в связи с кончиной посла РФ в КНДР Александра Мацегоры подчеркнул, что благодаря усилиям дипломата успешно решались вопросы, связанные с участием военных КНДР в освобождении Курской области, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее МИД РФ сообщил, что посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Мацегора скончался 6 декабря.
"Невозможно переоценить его личный вклад в развитие отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой. На посту посла в КНДР он способствовал качественному наращиванию многопланового сотрудничества с этим важнейшим партнёром и союзником нашей страны. Во многом благодаря его усилиям успешно решались вопросы, связанные с участием северокорейского военного контингента в освобождении территорий Курской области от захватчиков", - говорится в послании.
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с кончиной посла России
Вчера, 00:25
 
РоссияКНДРКурская областьАлександр МацегораВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала