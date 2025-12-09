Путин выразил соболезнования в связи со смертью посла в КНДР Мацегоры

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной посла РФ в КНДР Александра Мацегоры, назвав это невосполнимой потерей для российской внешней политики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее МИД РФ сообщил, что посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Мацегора скончался 6 декабря.
"Примите самые глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего мужа и отца Александра Ивановича. Его внезапный уход из жизни – тяжёлая, по-настоящему невосполнимая потеря для российской внешней политики", - говорится в послании.
Российский лидер подчеркнул, что Мацегора был одним из наиболее опытных отечественных дипломатов, являлся дипломатом высочайшего уровня и по праву пользовался искренним уважением среди коллег и высоким авторитетом у зарубежных партнёров.
