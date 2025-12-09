Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования в связи со смертью посла в КНДР Мацегоры - РИА Новости, 09.12.2025
13:06 09.12.2025 (обновлено: 13:12 09.12.2025)
Путин выразил соболезнования в связи со смертью посла в КНДР Мацегоры
Путин выразил соболезнования в связи со смертью посла в КНДР Мацегоры - РИА Новости, 09.12.2025
Путин выразил соболезнования в связи со смертью посла в КНДР Мацегоры
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной посла РФ в КНДР Александра Мацегоры, назвав это невосполнимой потерей для российской... РИА Новости, 09.12.2025
кндр
россия
александр мацегора
владимир путин
кндр
россия
кндр, россия, александр мацегора, владимир путин
КНДР, Россия, Александр Мацегора, Владимир Путин
Путин выразил соболезнования в связи со смертью посла в КНДР Мацегоры

Путин назвал смерть Мацегоры невосполнимой утратой для внешней политики России

© РИА Новости / Илья Питалев
Александр Мацегора
Александр Мацегора - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Александр Мацегора. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной посла РФ в КНДР Александра Мацегоры, назвав это невосполнимой потерей для российской внешней политики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее МИД РФ сообщил, что посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Мацегора скончался 6 декабря.
"Примите самые глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего мужа и отца Александра Ивановича. Его внезапный уход из жизни – тяжёлая, по-настоящему невосполнимая потеря для российской внешней политики", - говорится в послании.
Российский лидер подчеркнул, что Мацегора был одним из наиболее опытных отечественных дипломатов, являлся дипломатом высочайшего уровня и по праву пользовался искренним уважением среди коллег и высоким авторитетом у зарубежных партнёров.
"Александр Иванович был настоящим патриотом и гражданином России. Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах всех, кому посчастливилось его знать", - добавил Путин.
Посол России в КНДР Александр Мацегора - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Биография Александра Мацегоры
8 декабря, 19:44
 
КНДР Россия Александр Мацегора Владимир Путин
 
 
