Маск обвинил комиссаров ЕС в убийстве Европы
Маск обвинил комиссаров ЕС в убийстве Европы - РИА Новости, 09.12.2025
Маск обвинил комиссаров ЕС в убийстве Европы
Комиссары Евросоюза ответственны за убийство Европы, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. РИА Новости, 09.12.2025
Маск обвинил комиссаров ЕС в убийстве Европы
Маск: комиссары ЕС ответственны за убийство Европы