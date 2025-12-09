Рейтинг@Mail.ru
Маск обвинил комиссаров ЕС в убийстве Европы - РИА Новости, 09.12.2025
00:07 09.12.2025
Маск обвинил комиссаров ЕС в убийстве Европы
Маск обвинил комиссаров ЕС в убийстве Европы - РИА Новости, 09.12.2025
Маск обвинил комиссаров ЕС в убийстве Европы
Комиссары Евросоюза ответственны за убийство Европы, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. РИА Новости, 09.12.2025
в мире, европа, польша, россия, илон маск, кирилл дмитриев, радослав сикорский, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Европа, Польша, Россия, Илон Маск, Кирилл Дмитриев, Радослав Сикорский, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций
Маск обвинил комиссаров ЕС в убийстве Европы

Маск: комиссары ЕС ответственны за убийство Европы

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Комиссары Евросоюза ответственны за убийство Европы, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
"Комиссары ЕС ответственны за убийство Европы", - написал Маск в социальной сети Х.
В понедельник Маск призвал распустить ЕС и вернуть власть народу.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал, что глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и американский миллиардер Илон Маск якобы хотят разделить Европу и эксплуатировать ее. Затем он спросил, что следует делать Европе, прикрепив опрос с двумя вариантами: капитулировать и сделать Европу снова великой.
Дмитриев ранее согласился с Маском в том, что европейская цивилизация "идет, как лунатик, к забвению". Дмитриев написал в X, что она "не просто идет, а несется". В другом посте Дмитриев согласился со словами Маска о том, что Евросоюз представляет собой "бюрократического монстра".
В миреЕвропаПольшаРоссияИлон МаскКирилл ДмитриевРадослав СикорскийЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
