В Москве прошла церемония гашения марок, посвященных Героям СВО

КУРСК, 9 дек - РИА Новости. Состоялась церемония гашения почтовых марок, посвященных связанным с Курской областью Героям Российской Федерации Марату Тибилову и Артуру Лапшину, передает корреспондент РИА Новости.
Девятого декабря, в День Героев Отечества, в Музее Победы в Москве состоялась церемония гашения 10 почтовых марок, посвященных военнослужащим, проявившим мужество, стойкость и героизм в ходе СВО и удостоенным звания Героя Российской Федерации посмертно. На каждой почтовой марке изображен портрет героя, сцена боевых действий и медаль "Золотая Звезда", тираж каждой марки – 37 500 экземпляров. Курский губернатор Александр Хинштейн принял участие в торжественной церемонии гашения в режиме видео-конфененц-связи.
"Сегодня, в ходе специальной военной операции, День Героев Отечества приобретает совершенно особое звучание... Мы прифронтовой регион, и это накладывает определенный отпечаток. Могу с гордостью сказать, что те ребята, кто освобождал курскую землю, это настоящие герои. Многим звания героев присвоили, к сожалению, посмертно. Я очень рад, друзья, что еще в 2022 году наша ежегодная акция по запуску и изданию почтовых марок, увековечивающих Героев России, отдавших свою жизнь за Родину во время специальной военной операции, продолжается. Сегодня 4-й по счету выпуск, и это очень важно. Для меня крайне важно, что в числе марок, конечно, сегодня в обращении, есть наши куряне", - заявил Хинштейн в ходе торжественной церемонии гашения марок.
Майор Марат Тибилов (позывной "Талиб") — командир огневой группы спецназа Росгвардии, геройски погиб при отражении атаки на территорию Курской области. Возглавляемый им отряд уничтожил первый вражеский танк при попытке прорыва, что коренным образом повлияло на разгром противника. Звезду Героя он получил за подвиги, совершенные при защите курской земли.
Гвардии прапорщик Артур Лапшин (позывной "Курск") — первый курянин, удостоенный звания Героя России посмертно в ходе СВО. Вырос и учился в Курске. В январе 2023 года, будучи тяжело раненым, продолжал командовать отрядом в засаде и прикрывал огнем отход подчиненных, ценой своей жизни обеспечив отступление врага с большими потерями.
