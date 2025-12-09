Рейтинг@Mail.ru
ПВЗ смогут работать в мультибрендовом формате, рассказали в Минпромторге - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 09.12.2025 (обновлено: 20:47 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/marketpleys-2060956609.html
ПВЗ смогут работать в мультибрендовом формате, рассказали в Минпромторге
ПВЗ смогут работать в мультибрендовом формате, рассказали в Минпромторге - РИА Новости, 09.12.2025
ПВЗ смогут работать в мультибрендовом формате, рассказали в Минпромторге
Владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) планируется дать право самим решать, с какими платформами одновременно работать - то есть запретов на открытие... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T20:40:00+03:00
2025-12-09T20:47:00+03:00
технологии
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924457966_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_2c12133a33e26f8664a179756c9b6824.jpg
https://ria.ru/20251201/ozon-2058999918.html
https://ria.ru/20251208/marketpleysy-2060551138.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924457966_415:0:3146:2048_1920x0_80_0_0_a0cb96aa445814445d3d7cd4a012833c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Технологии, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
ПВЗ смогут работать в мультибрендовом формате, рассказали в Минпромторге

Минпромторг: владельцы ПВЗ имеют право работать с несколькими маркетплейсами

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) планируется дать право самим решать, с какими платформами одновременно работать - то есть запретов на открытие "мультибрендовых" ПВЗ быть не должно, рассказали журналистам в Минпромторге РФ.
"Предлагается дать право владельцам ПВЗ самим принимать решения, с какими хозяйствующими субъектами одновременно работать по выдаче и приему заказов ("мультибрендовые" ПВЗ). Т.е. в оферте не должно быть запрета на открытие "мультибрендовых" ПВЗ и не должно возникать никакой дискриминации со стороны маркетплейсов в случае работы владельца ПВЗ с несколькими хозяйствующими субъектами (условия для всех одинаковы)", — пояснили в министерстве.
Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина OZON в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Ozon объяснили механизм автоматического списания чаевых в пунктах выдачи
1 декабря, 17:48
В Минпромторге добавили, что данная мера направлена на повышение производительности труда и высвобождение малых помещений, которые необходимы для других видов малого бизнеса, в том числе торгового.
В ноябре глава Минпромторга Антон Алиханов говорил, что в рамках новой национальной модели торговли необходимо проработать норму для ПВЗ, которая даст им возможность стать мультибрендовыми и заключать договоры с любыми желаемыми платформами.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что власти РФ в рамках формирования национальной модели торговли рассматривают возможность ввести для маркетплейсов законодательный запрет на принуждение владельцев ПВЗ к открытию только монобрендовых объектов.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Российские ретейлеры пожаловались на маркетплейсы в правительство
8 декабря, 13:07
 
ТехнологииРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала