ПВЗ смогут работать в мультибрендовом формате, рассказали в Минпромторге

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) планируется дать право самим решать, с какими платформами одновременно работать - то есть запретов на открытие "мультибрендовых" ПВЗ быть не должно, рассказали журналистам в Минпромторге РФ.

"Предлагается дать право владельцам ПВЗ самим принимать решения, с какими хозяйствующими субъектами одновременно работать по выдаче и приему заказов ("мультибрендовые" ПВЗ). Т.е. в оферте не должно быть запрета на открытие "мультибрендовых" ПВЗ и не должно возникать никакой дискриминации со стороны маркетплейсов в случае работы владельца ПВЗ с несколькими хозяйствующими субъектами (условия для всех одинаковы)", — пояснили в министерстве.