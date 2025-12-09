ПВЗ смогут работать в мультибрендовом формате, рассказали в Минпромторге

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) планируется дать право самим решать, с какими платформами одновременно работать - то есть запретов на открытие "мультибрендовых" ПВЗ быть не должно, рассказали журналистам в Минпромторге РФ.
"Предлагается дать право владельцам ПВЗ самим принимать решения, с какими хозяйствующими субъектами одновременно работать по выдаче и приему заказов ("мультибрендовые" ПВЗ). Т.е. в оферте не должно быть запрета на открытие "мультибрендовых" ПВЗ и не должно возникать никакой дискриминации со стороны маркетплейсов в случае работы владельца ПВЗ с несколькими хозяйствующими субъектами (условия для всех одинаковы)", — пояснили в министерстве.
В Минпромторге добавили, что данная мера направлена на повышение производительности труда и высвобождение малых помещений, которые необходимы для других видов малого бизнеса, в том числе торгового.
В ноябре глава Минпромторга Антон Алиханов говорил, что в рамках новой национальной модели торговли необходимо проработать норму для ПВЗ, которая даст им возможность стать мультибрендовыми и заключать договоры с любыми желаемыми платформами.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что власти РФ в рамках формирования национальной модели торговли рассматривают возможность ввести для маркетплейсов законодательный запрет на принуждение владельцев ПВЗ к открытию только монобрендовых объектов.