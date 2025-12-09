МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Финские власти должны открыть границу с Россией ради спасения национального туристического бизнеса, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
«
"Многие финны не осознают, но наше нынешнее политическое руководство нас губит. Наша экономика мертва. Мы должны срочно открыть границу и молиться, чтобы россияне вернулись и оставили тут евро", — написал он.
По словам Малинена, после исчезновения российских туристов финский турбизнес серьезно пострадал, и в будущем его может ждать коллапс.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Ее власти обвиняли Москву в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла эти обвинения, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Он подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Сейчас граница между Финляндией и Россией закрыта.