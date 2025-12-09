Рейтинг@Mail.ru
"Война окончена". В США выступили со срочным призывом из-за России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 09.12.2025 (обновлено: 23:03 09.12.2025)
"Война окончена". В США выступили со срочным призывом из-за России
Киеву и его союзникам следует признать военную победу за Россией, чтобы достичь мира на Украине, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 09.12.2025
Макгрегор: Киеву и Европе следует признать победу России ради мира на Украине

Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Киеву и его союзникам следует признать военную победу за Россией, чтобы достичь мира на Украине, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Россия победила. Если вы хотите остановить кровопролитие, то признайте, что война окончена. Заключите мир", — написал он.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил в интервью India Today, что контролируемые Киевом территории либо освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
