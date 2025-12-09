https://ria.ru/20251209/makgregor-2060854417.html
"Война окончена". В США выступили со срочным призывом из-за России
"Война окончена". В США выступили со срочным призывом из-за России - РИА Новости, 09.12.2025
"Война окончена". В США выступили со срочным призывом из-за России
Киеву и его союзникам следует признать военную победу за Россией, чтобы достичь мира на Украине, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T15:46:00+03:00
2025-12-09T15:46:00+03:00
2025-12-09T23:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
владимир путин
дмитрий песков
василий небензя
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_54d46b68f749e227611dc0fc141e2131.jpg
https://ria.ru/20251209/donbass-2060839007.html
https://ria.ru/20251209/plan-2060808616.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_0d9ca22f4c3e5bd49773811c7eaac81f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, украина, владимир путин, дмитрий песков, василий небензя, министерство обороны сша, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Василий Небензя, Министерство обороны США, ООН
"Война окончена". В США выступили со срочным призывом из-за России
Макгрегор: Киеву и Европе следует признать победу России ради мира на Украине