Жительница Магнитогорска обнаружила свои фото на обложках немецких книг

ЧЕЛЯБИНСК, 9 дек - РИА Новости. Свои фотографии, сделанные на бесплатной фотосессии 10 лет назад, на различных фотоплощадках мира и обложках турецких и немецких книг обнаружила жительница Магнитогорска Дарья Попова, в настоящее время часть снимков удалена, сообщила она РИА Новости.

По словам девушки, в 2015 году, когда ей было 15 лет, она выиграла бесплатную фотосессию. Договоров или соглашений ни она, ни ее родители тогда не подписывали, и свои фотографии она использовала в соцсетях. Через три года выяснилось, что эти фото без ее ведома появились в турецкой книге. Позже она также обнаружила в сети свои снимки на фотоплощадках, билборде в Москве , а также на обложках двенадцати немецких БДСМ-книг.

Фотография Дарьи из Магнитогорска на обложке немецкой книги

"Досудебную (претензию – ред.) делали, он (фотограф – ред.) не ответил. Далее просто удалили со стоков, фотоплощадок часть фото", - сказала собеседница агентства.