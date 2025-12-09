Рейтинг@Mail.ru
13:58 09.12.2025 (обновлено: 14:02 09.12.2025)
Жительница Магнитогорска обнаружила свои фото на обложках немецких книг
Жительница Магнитогорска обнаружила свои фото на обложках немецких книг
москва, магнитогорск, происшествия
Жительница Магнитогорска обнаружила свои фото на обложках немецких книг

Жительница Магнитогорска обнаружила свои старые фото на фотоплощадках мира

© Getty Images / ArisSuФотограф
© Getty Images / ArisSu
Фотограф. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 9 дек - РИА Новости. Свои фотографии, сделанные на бесплатной фотосессии 10 лет назад, на различных фотоплощадках мира и обложках турецких и немецких книг обнаружила жительница Магнитогорска Дарья Попова, в настоящее время часть снимков удалена, сообщила она РИА Новости.
По словам девушки, в 2015 году, когда ей было 15 лет, она выиграла бесплатную фотосессию. Договоров или соглашений ни она, ни ее родители тогда не подписывали, и свои фотографии она использовала в соцсетях. Через три года выяснилось, что эти фото без ее ведома появились в турецкой книге. Позже она также обнаружила в сети свои снимки на фотоплощадках, билборде в Москве, а также на обложках двенадцати немецких БДСМ-книг.
© Скриншот сайта AmazonФотография Дарьи из Магнитогорска на обложке немецкой книги
© Скриншот сайта Amazon
Фотография Дарьи из Магнитогорска на обложке немецкой книги
"Досудебную (претензию – ред.) делали, он (фотограф – ред.) не ответил. Далее просто удалили со стоков, фотоплощадок часть фото", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что после того, как она рассказала о своей ситуации в соцсетях, ей стали писать другие девушки, оказавшиеся в аналогичной ситуации по вине того же фотографа.
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Россиян предупредили о мошенничестве с "совместным фото"
6 декабря, 13:59
 
