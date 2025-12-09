Рейтинг@Mail.ru
США тайно готовятся к свержению Мадуро, сообщает CNN - РИА Новости, 09.12.2025
16:46 09.12.2025
США тайно готовятся к свержению Мадуро, сообщает CNN
Белый дом разрабатывает планы на случай, если президент Венесуэлы Николас Мадуро будет отстранён от власти, передает во вторник телеканал CNN со ссылкой на...
США тайно готовятся к свержению Мадуро, сообщает CNN

CNN: администрация Трампа тайно разрабатывает план на случай свержения Мадуро

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Белый дом разрабатывает планы на случай, если президент Венесуэлы Николас Мадуро будет отстранён от власти, передает во вторник телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации США.
«
"Они (планы) включают несколько вариантов того, каким может быть вмешательство США для заполнения вакуума власти и стабилизации страны, если Мадуро либо добровольно уйдёт в рамках достигнутого путем переговоров соглашения, либо будет вынужден покинуть пост в результате ударов США по целям в Венесуэле или других прямых действий", – говорится в публикации телеканала.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
СМИ: Трамп прервал диалог по дипломатическому соглашению с Венесуэлой
7 октября, 02:45
Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп не раз допускал возможность усиления давления на Мадуро, включая наземные операции, два опрошенных телеканалом чиновника отметили, что внутри администрации нет реального стремления расширять американское вмешательство в дела Венесуэлы.
По словам одного из высокопоставленных представителей Белого дома, в телефонном разговоре с Мадуро, состоявшемся в конце ноября, президент США фактически предъявил венесуэльскому лидеру ультиматум, заявив, что ему лучше покинуть страну. Трамп также дал понять, что Вашингтон намерен продолжать наносить удары по якобы перевозящим наркотики лодкам.
Один из чиновников пояснил, что "работа федерального правительства - всегда готовить планы А, Б и В", подчеркнув, что президент не стал бы выступать с такими угрозами, если бы у него не было команды, готовой предложить разные сценарии развития ситуации.
Трамп 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
СМИ: Белый дом рассматривает сценарий отъезда Мадуро в третьи страны
17 ноября, 02:35
 
В миреСШАВенесуэлаНиколас МадуроДональд ТрампООНМеждународная организация гражданской авиации
 
 
