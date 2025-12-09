США тайно готовятся к свержению Мадуро, сообщает CNN

"Они (планы) включают несколько вариантов того, каким может быть вмешательство США для заполнения вакуума власти и стабилизации страны, если Мадуро либо добровольно уйдёт в рамках достигнутого путем переговоров соглашения, либо будет вынужден покинуть пост в результате ударов США по целям в Венесуэле или других прямых действий", – говорится в публикации телеканала.

По словам одного из высокопоставленных представителей Белого дома, в телефонном разговоре с Мадуро, состоявшемся в конце ноября, президент США фактически предъявил венесуэльскому лидеру ультиматум, заявив, что ему лучше покинуть страну. Трамп также дал понять, что Вашингтон намерен продолжать наносить удары по якобы перевозящим наркотики лодкам.

Один из чиновников пояснил, что "работа федерального правительства - всегда готовить планы А, Б и В", подчеркнув, что президент не стал бы выступать с такими угрозами, если бы у него не было команды, готовой предложить разные сценарии развития ситуации.