Лукашенко подписал закон о формировании объединенного энергорынка

МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства (СГ), сообщило со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера агентство Белта.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора между Беларусью и Россией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства", - говорится в сообщении.
Законопроект о ратификации договора был 5 ноября принят Палатой представителей Национального собрания Белоруссии и 27 ноября одобрен верхней палатой парламента страны - Советом Республики.
Договор между Российской Федерацией и Белоруссией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства был заключен в Минске 6 декабря 2024 года, подписи под ним поставили президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко. Документ вступит в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего из письменных уведомлений о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур, но не ранее даты начала функционирования объединенного рынка газа СГ. Часть положений договора временно применяются с 17 декабря 2024 года.
Документом определяются правовые основы формирования, функционирования и развития объединенного рынка электрической энергии СГ и регулируются отношения, связанные с куплей-продажей электроэнергии между участниками объединенного рынка.