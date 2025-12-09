Лукашенко одобрил план обороны Белоруссии

"Глава государства рассмотрел и одобрил все документы (представленные ему на рассмотрение - ред.), план действий нашей страны по обеспечению военной безопасности и обороне. Готовится к подписанию указ об утверждении плана обороны в целом", - сказал приводит агентство Белта слова Муравейко.

Он пояснил, что на заседании Совета безопасности были рассмотрены итоги фактически годовой работы Генерального штаба, министерства обороны, республиканских органов государственного управления по планированию обороны страны на очередные пять лет. При подготовке документа учитывались те подходы, которые заложены в Концепции национальной безопасности, Военной доктрине и утверждены Всебелорусским народным собранием.