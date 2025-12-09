Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко одобрил план обороны Белоруссии - РИА Новости, 09.12.2025
14:06 09.12.2025 (обновлено: 14:48 09.12.2025)
Лукашенко одобрил план обороны Белоруссии
Лукашенко одобрил план обороны Белоруссии - РИА Новости, 09.12.2025
Лукашенко одобрил план обороны Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил план обороны страны на 2026-2030 годы, сообщил начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый... РИА Новости, 09.12.2025
белоруссия
в мире
александр лукашенко
белоруссия
белоруссия, в мире, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко
Лукашенко одобрил план обороны Белоруссии

Лукашенко одобрил план обороны Белоруссии на 2026-2030 годы

МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил план обороны страны на 2026-2030 годы, сообщил начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко по итогам заседания Совета безопасности страны.
«
"Глава государства рассмотрел и одобрил все документы (представленные ему на рассмотрение - ред.), план действий нашей страны по обеспечению военной безопасности и обороне. Готовится к подписанию указ об утверждении плана обороны в целом", - сказал приводит агентство Белта слова Муравейко.
Он пояснил, что на заседании Совета безопасности были рассмотрены итоги фактически годовой работы Генерального штаба, министерства обороны, республиканских органов государственного управления по планированию обороны страны на очередные пять лет. При подготовке документа учитывались те подходы, которые заложены в Концепции национальной безопасности, Военной доктрине и утверждены Всебелорусским народным собранием.
По словам Муравейко, президент предметно ознакомился с содержанием документа и предложенными ключевыми подходами к обороне государства: как будет осуществляться противодействие угрозам, возникающим вокруг Белоруссии, и сдерживание военных конфликтов, какова готовность к отражению агрессии и какие действия необходимо предпринимать для того, чтобы на территории Белоруссии были мир и безопасность.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Лукашенко задумался, посещают ли западные политики психиатра
Вчера, 13:20
 
БелоруссияВ миреАлександр Лукашенко
 
 
