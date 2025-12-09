Лукашенко задумался, посещают ли западные политики психиатра

МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные политики выдвигают "запредельные" идеи по разрыву контактов с Минском и Москвой, и задумался, посещают ли они психиатра.
Как передает госагентство Белта, во вторник в Минске на заседании Совбеза страны президент обратил внимание, что некоторые западные страны, стремясь порвать отношения с Белоруссией и РФ, доходят до принятия абсурдных решений.
Он привел пример, что, развивая тему угрозы из Белоруссии и России, западные политики доходят даже до того, что готовы разобрать железнодорожные пути. "Это запредельно. Встает вопрос: они к психиатру ходят или нет? Если вы не хотите приезжать к нам по железной дороге, от нас не хотите, чтобы люди ехали, - пусть эта железная дорога стоит. Она же никому не мешает. Нет, надо разобрать", - отметил Лукашенко.
В конце ноября портал латвийского радио и телевидения LSM со ссылкой на слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса написал, что власти этой страны рассматривают вариант полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию.