Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил о полном взаимопонимании с Россией по вопросам обороны - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/lukashenko-2060799936.html
Лукашенко заявил о полном взаимопонимании с Россией по вопросам обороны
Лукашенко заявил о полном взаимопонимании с Россией по вопросам обороны - РИА Новости, 09.12.2025
Лукашенко заявил о полном взаимопонимании с Россией по вопросам обороны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с российской стороной есть полное взаимопонимание и поддержка в вопросах обороны. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:11:00+03:00
2025-12-09T13:11:00+03:00
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575350091_0:38:665:412_1920x0_80_0_0_fd5de2c803d661072975d4071ef1496b.jpg
https://ria.ru/20251209/lukashenko-2060798727.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575350091_33:0:633:450_1920x0_80_0_0_fa47e3f6e5c7501e8d1b9d6304d8d143.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о полном взаимопонимании с Россией по вопросам обороны

Лукашенко заявил о поддержке и полном взаимопонимании с РФ в вопросах обороны

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с российской стороной есть полное взаимопонимание и поддержка в вопросах обороны.
"Мы имеем полное взаимопонимание и поддержку России. Поэтому мы вместе и будем стараться защитить нашу страну. Мы ни на кого не собираемся нападать. Это не наша тема. Хватит. Навоевались", - приводит агентство Белта слова белорусского лидера.
Лукашенко подчеркнул, что вопросы обороны и безопасности в Белоруссии рассматривают как важнейшее направление.
"Поэтому был поставлен вопрос о возврате нам ядерного оружия, что мы и сделали. О размещении на боевое дежурство самых современных комплексов российского производства", - сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Лукашенко уверен, что Белоруссии не станет легче при достижении мира
Вчера, 13:08
 
В миреБелоруссияРоссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала