Лукашенко заявил о полном взаимопонимании с Россией по вопросам обороны
Лукашенко заявил о полном взаимопонимании с Россией по вопросам обороны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с российской стороной есть полное взаимопонимание и поддержка в вопросах обороны. РИА Новости, 09.12.2025
