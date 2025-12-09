https://ria.ru/20251209/lukashenko-2060789500.html
Лукашенко обвинил Литву в политизации ситуации с метеозондами
МИНСК, 9 дек - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что Литва нагнетает и политизирует тему метеозондов с контрабандой, которые, по оценке специалистов, не представляют проблем для гражданской авиации.
"За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно, вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары туда залетали, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, они говорят: "Это никакой проблемы не представляет", - сказал Лукашенко
на заседании совбеза страны, его слова приводит близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко добавил, что проблему начинают нагнетать и политизировать.
"Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят? Нам война не нужна. Уверен, что и литовскому народу тоже война не нужна, как полякам, латышам и эстонцам. Мы навоевались, хватит уже. Потеряли столько людей, еще поколения живы, которые видели эту войну. Нам война не нужна", - подчеркнул белорусский президент.
При этом он считает, что такого развития событий удастся избежать.
"Если они пытаются развязать какой-то здесь конфликт, вряд ли у них что-то получится. Мы с народом Литвы
всегда договоримся, как и с поляками. Это наши люди", - добавил Лукашенко.
Он отметил, что для нормальных отношений важен диалог. Глава государства подчеркнул, что белорусская сторона готова к переговорам по нормализации отношений.