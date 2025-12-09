Лукашенко обвинил Литву в политизации ситуации с метеозондами

"Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят? Нам война не нужна. Уверен, что и литовскому народу тоже война не нужна, как полякам, латышам и эстонцам. Мы навоевались, хватит уже. Потеряли столько людей, еще поколения живы, которые видели эту войну. Нам война не нужна", - подчеркнул белорусский президент.