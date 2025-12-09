Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко обвинил Литву в политизации ситуации с метеозондами - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 09.12.2025 (обновлено: 13:23 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/lukashenko-2060789500.html
Лукашенко обвинил Литву в политизации ситуации с метеозондами
Лукашенко обвинил Литву в политизации ситуации с метеозондами - РИА Новости, 09.12.2025
Лукашенко обвинил Литву в политизации ситуации с метеозондами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Литва нагнетает и политизирует тему метеозондов с контрабандой, которые, по оценке специалистов, не... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:42:00+03:00
2025-12-09T13:23:00+03:00
в мире
белоруссия
литва
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2822:1587_1920x0_80_0_0_751000ecaa2da28ac164457a5d2f799b.jpg
https://ria.ru/20251130/litva-2058761918.html
https://ria.ru/20251201/bpla-2058960756.html
белоруссия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cc1a12074e732580aae3a2b7c1aaa20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, литва, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Литва, Александр Лукашенко
Лукашенко обвинил Литву в политизации ситуации с метеозондами

Лукашенко обвинил Литву в нагнетании и политизации проблемы с метеозондами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Литва нагнетает и политизирует тему метеозондов с контрабандой, которые, по оценке специалистов, не представляют проблем для гражданской авиации.
"За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно, вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары туда залетали, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, они говорят: "Это никакой проблемы не представляет", - сказал Лукашенко на заседании совбеза страны, его слова приводит близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
Президентский дворец в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Литва обратилась к ЕК с требованием в отношении Белоруссии
30 ноября, 17:14
Лукашенко добавил, что проблему начинают нагнетать и политизировать.
"Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят? Нам война не нужна. Уверен, что и литовскому народу тоже война не нужна, как полякам, латышам и эстонцам. Мы навоевались, хватит уже. Потеряли столько людей, еще поколения живы, которые видели эту войну. Нам война не нужна", - подчеркнул белорусский президент.
При этом он считает, что такого развития событий удастся избежать.
"Если они пытаются развязать какой-то здесь конфликт, вряд ли у них что-то получится. Мы с народом Литвы всегда договоримся, как и с поляками. Это наши люди", - добавил Лукашенко.
Он отметил, что для нормальных отношений важен диалог. Глава государства подчеркнул, что белорусская сторона готова к переговорам по нормализации отношений.
Дрон, упавший в Гродно - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Белоруссия потребовала от Литвы тщательного расследования после ЧП с БПЛА
1 декабря, 16:02
 
В миреБелоруссияЛитваАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала