Лукашенко оценил обстановку на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 09.12.2025
12:33 09.12.2025 (обновлено: 15:54 09.12.2025)
Лукашенко оценил обстановку на белорусско-украинской границе
Лукашенко оценил обстановку на белорусско-украинской границе
Ситуация на границе с Украиной стабилизировалась, но Белоруссия вынуждена усиливать пограничников войсками, заявил президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 09.12.2025
Лукашенко оценил обстановку на белорусско-украинской границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 9 дек — РИА Новости. Ситуация на границе с Украиной стабилизировалась, но Белоруссия вынуждена усиливать пограничников войсками, заявил президент Александр Лукашенко.
"Более-менее стабилизировалась ситуация на белорусско-украинской границе. Хотя там проблем выше крыши", — приводит его слова агентство Белта.
Лукашенко отметил, что председатель Государственного пограничного комитета доложил ему о множестве вопросов по укреплению границы, которые требуют срочного решения. Среди прочего речь шла о строительстве застав и вооружении пограничников.
Кроме того, Белоруссии приходится выстраивать войска во второй линии за пограничниками, добавил Лукашенко. По его словам, это отвлекает не только внимание, но и определенные средства.
Белорусский лидер подчеркнул, что Минск не хочет войны, никого не считает противником, но готовится к ней, чтобы ее избежать.
