https://ria.ru/20251209/lukashenko-2060786358.html
Лукашенко оценил обстановку на белорусско-украинской границе
Лукашенко оценил обстановку на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 09.12.2025
Лукашенко оценил обстановку на белорусско-украинской границе
Ситуация на границе с Украиной стабилизировалась, но Белоруссия вынуждена усиливать пограничников войсками, заявил президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:33:00+03:00
2025-12-09T12:33:00+03:00
2025-12-09T15:54:00+03:00
александр лукашенко
белоруссия
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047474610_0:90:3020:1789_1920x0_80_0_0_8b484e7b61592e2e504bbbf49a97b8ee.jpg
https://ria.ru/20251209/lukashenko-2060784626.html
белоруссия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047474610_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b440110905aadef907a8faf83a7c55c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире, украина
Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире, Украина
Лукашенко оценил обстановку на белорусско-украинской границе
Лукашенко заявил о войсках во второй линии на границе с Украиной