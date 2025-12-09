https://ria.ru/20251209/lukashenko-2060784464.html
Лукашенко призвал Литву к переговорам по застрявшим грузовикам
Лукашенко призвал Литву к переговорам по застрявшим грузовикам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Литву сесть за стол переговоров, чтобы решить проблему с застрявшими в Белоруссии литовскими грузовиками. РИА Новости, 09.12.2025
Лукашенко призвал Литву к переговорам по застрявшим в Белоруссии грузовикам
МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Литву сесть за стол переговоров, чтобы решить проблему с застрявшими в Белоруссии литовскими грузовиками.
в конце октября решила на месяц закрыть границу с Белоруссией
под предлогом борьбы с метеозондами. После этого на белорусской территории застряли более 1200 грузовиков с литовскими номерами, которые были убраны с автотрасс и помещены на спецстоянки. Литва после открытия границы требует вернуть грузовики.
на заседании Совета безопасности во вторник обратил внимание на то, что в Литве сейчас выражают недовольство по поводу автомобилей, которые остались в Белоруссии после закрытия границы Вильнюсом
"Если они (автомобили - ред.) валяются на обочине дороги, может, в Литве это нормально. У нас это неприемлемо. Мы их разместили на стоянках, охраняем, чтобы никто не влез в эти автомобили, чтобы груз сохранился. Не надо "на дурницу" кричать гвалтом и шуметь. Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Этот номер не пройдет. Эта тема лежит в плоскости наших переговоров и наших отношений", - сказал президент.
Глава государства заверил, что Белоруссия готова выстраивать нормальные отношения по всем направлениям.
"Мы с народом Литвы всегда договоримся. Как и с поляками. Это наши люди. А если хотите нормальных отношений, садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы. Мы к этому готовы. Других вариантов нет", - заявил белорусский лидер.