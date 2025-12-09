Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал Литву к переговорам по застрявшим грузовикам - РИА Новости, 09.12.2025
12:28 09.12.2025 (обновлено: 12:49 09.12.2025)
Лукашенко призвал Литву к переговорам по застрявшим грузовикам
Лукашенко призвал Литву к переговорам по застрявшим грузовикам - РИА Новости, 09.12.2025
Лукашенко призвал Литву к переговорам по застрявшим грузовикам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Литву сесть за стол переговоров, чтобы решить проблему с застрявшими в Белоруссии литовскими грузовиками. РИА Новости, 09.12.2025
литва, белоруссия, александр лукашенко, в мире
Литва, Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко призвал Литву к переговорам по застрявшим грузовикам

Лукашенко призвал Литву к переговорам по застрявшим в Белоруссии грузовикам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Литву сесть за стол переговоров, чтобы решить проблему с застрявшими в Белоруссии литовскими грузовиками.
Литва в конце октября решила на месяц закрыть границу с Белоруссией под предлогом борьбы с метеозондами. После этого на белорусской территории застряли более 1200 грузовиков с литовскими номерами, которые были убраны с автотрасс и помещены на спецстоянки. Литва после открытия границы требует вернуть грузовики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Минск не хочет войны, но готовится, чтобы ее избежать, заявил Лукашенко
Вчера, 12:27
Лукашенко на заседании Совета безопасности во вторник обратил внимание на то, что в Литве сейчас выражают недовольство по поводу автомобилей, которые остались в Белоруссии после закрытия границы Вильнюсом.
"Если они (автомобили - ред.) валяются на обочине дороги, может, в Литве это нормально. У нас это неприемлемо. Мы их разместили на стоянках, охраняем, чтобы никто не влез в эти автомобили, чтобы груз сохранился. Не надо "на дурницу" кричать гвалтом и шуметь. Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Этот номер не пройдет. Эта тема лежит в плоскости наших переговоров и наших отношений", - сказал президент.
Глава государства заверил, что Белоруссия готова выстраивать нормальные отношения по всем направлениям.
"Мы с народом Литвы всегда договоримся. Как и с поляками. Это наши люди. А если хотите нормальных отношений, садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы. Мы к этому готовы. Других вариантов нет", - заявил белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании международного форума Мировая атомная неделя на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Лукашенко обвинил Литву в политизации ситуации с метеозондами
Вчера, 12:29
 
ЛитваБелоруссияАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
