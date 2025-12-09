Рейтинг@Mail.ru
Минск не хочет войны, но готовится, чтобы ее избежать, заявил Лукашенко
12:27 09.12.2025
Минск не хочет войны, но готовится, чтобы ее избежать, заявил Лукашенко
Минск не хочет войны, но готовится, чтобы ее избежать, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.12.2025
Минск не хочет войны, но готовится, чтобы ее избежать, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет войны, никого не считает противником, но готовится к ней, чтобы ее избежать. РИА Новости, 09.12.2025
Минск не хочет войны, но готовится, чтобы ее избежать, заявил Лукашенко

Лукашенко: Минск не хочет войны, но готовится, чтобы ее избежать

МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет войны, никого не считает противником, но готовится к ней, чтобы ее избежать.
"Мы не хотим войны, мы никого не считаем своими противниками и соперниками. Но, тем не менее, мы готовимся к этой войне, чтобы ее не было. Тысячу раз об этом сказано. И мы об этом открыто и решительно заявляем", - приводит агентство Белта слова белорусского лидера.
Президент также подчеркнул, что все интересы Белоруссии находятся внутри государства и за пределы его границ не выходят.
"Наши интересы очень просты. Они не простираются за пределы наших границ. Все внутри нашего государства", - сказал Лукашенко.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Лукашенко заявил, что не отдаст властям Киргизии экс-президента Бакиева
27 ноября, 13:54
 
Минск Белоруссия В мире Александр Лукашенко
 
 
