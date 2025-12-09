https://ria.ru/20251209/lukashenko-2060784324.html
Минск не хочет войны, но готовится, чтобы ее избежать, заявил Лукашенко
Минск не хочет войны, но готовится, чтобы ее избежать, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.12.2025
Минск не хочет войны, но готовится, чтобы ее избежать, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет войны, никого не считает противником, но готовится к ней, чтобы ее избежать. РИА Новости, 09.12.2025
Минск не хочет войны, но готовится, чтобы ее избежать, заявил Лукашенко
